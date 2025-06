In una delle canzoni del suo nuovo album Fabri Fibra cita Liam Payne, venuto a mancare pochi mesi fa. Il rapper tuttavia scatena l’ira dei fan degli One Direction ed è costretto a replicare.

La replica di Fabri Fibra

In questi giorni a finire al centro di una bufera mediatica è stato Fabri Fibra. Come in molti sapranno, il rapper ha appena rilasciato il suo nuovo album, Mentre Los Angeles Brucia, che sta già scalando le classifiche. All’interno del disco c’è tuttavia un brano che ha scatenato l’ira del web. Parliamo della canzone Karma OK, al cui interno l’artista cita Liam Payne, che come tutti sappiamo è venuto a mancare pochi mesi fa a seguito di un terribile incidente. Attualmente sono ancora in corso le indagini per stabilire cosa è realmente accaduto al giovane ex membro degli One Direction e il mondo intero continua a essere sconvolto per quanto successo.

Ma cosa dice dunque Fabri Fibra nel testo di Karma OK? Questo il passaggio che è finito al centro della bufera: “Sono l’eletto, sempre sul pezzo. Tu puoi ammazzarti come il cantante dei One Direction“. Naturalmente il brano ha fatto discutere il web e ha scatenato l’ira dei fan della band britannica, che a quel punto hanno iniziato ad attaccare duramente il rapper. In queste ore così Fibra, nel corso di un’intervista a Radio Deejay, ha deciso di replicare per la prima volta alle accuse e ha così affermato:

“Su Instagram mi scrivono che devo morire, che mi devo vergognare e che sono alla fine. Cosa rispondo? Libertà di parola e poi dico viva gli One Direction. Tutti mi dicono che posso dire quello che voglio ma che poi devo accettare le conseguenze. I gruppi più innocenti hanno i fan più violenti. Loro dicono a me la stessa cosa che ho detto io. Quindi uno pari, palla al centro”.

Fabri Fibra mette dunque un punto alla polemica che lo ha travolto e adesso torna a concentrarsi sulla sua musica e sulla sua carriera.