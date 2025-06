Si stanno definendo i palinsesti della prossima stagione televisiva e stando alle ultime news emerse ad Elettra Lamborghini sarebbe stata affidata la conduzione di due programmi Rai.

Elettra Lamborghini in Rai

In casa Rai si stanno definendo i palinsesti della prossima stagione televisiva, che verranno presentati a breve, e tante sono le novità previste nel corso dei prossimi mesi. Solo nelle ultime ore a spuntare è stato il nome di un’amata protagonista del mondo dello spettacolo, che secondo le voci di corridoio starebbe per assumere il comando di ben due programmi. Di chi parliamo? Nientemeno che di Elettra Lamborghini. Come in molti sapranno, la cantante da qualche anno a questa parte si sta anche cimentando nella conduzione. Di recente infatti l’abbiamo vista non solo a Only Fun, sul Nove, ma anche nella giuria di Italia’s got talent. Come se non bastasse lo scorso febbraio l’ereditiera ha affiancato Carlo Conti alla co-conduzione di Sanremo, ottenendo un grande successo.

Adesso dunque, come fa sapere il giornalista Hit, per Elettra starebbero per arrivare due grandi opportunità. Stando a quanto è emerso, alla Lamborghini verrà affidata la conduzione del reality show The Unknown, che andrà in onda su Rai 2. Attualmente però si sa ancora poco di questo nuovo programma, che verrà presentato ufficialmente nel corso della conferenza che si terrà tra qualche giorno. Ma non è ancora finita.

Sempre secondo le voci di corridoio, Elettra Lamborghini condurrà anche un altro amato programma della rete pubblica: Boss in incognito. Come è noto, la trasmissione per diverse edizioni è stata sotto il controllo di Max Giusti. Il presentatore tuttavia poche settimane fa ha ufficializzato il passaggio a Mediaset e nei prossimi mesi lo vedremo sulle reti del Biscione. Sarà dunque Elettra a prendere in mano la conduzione della trasmissione e di certo ne vedremo di belle.

Grandi opportunità in arrivo dunque per la Lamborghini, che di certo non deluderà le aspettative del pubblico.