Dopo la vittoria di Amici nel 2024 e Sanremo lo scorso anno, Sarah Toscano sbarca su Netflix nel film ‘Non abbiam bisogno di parole’ e ne firma anche la colonna sonora.

Sarah Toscano ha debuttato oggi, 3 aprile 2026, su Netflix con la pellicola ‘Non abbiam bisogno di parole‘. Per l’ex vincitrice di Amici 2024 è iniziata una nuova fase artistica, dove la recitazione le apre nuovi orizzonti ma non le fa certo scordare l’amore per la musica.

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Sarah Toscano debutta su Netflix nel film ‘Non abbiam bisogno di parole’

Il 3 aprile segna una data chiave per la giovane artista Sarah Toscano: il suo esordio ufficiale come attrice protagonista nel film ‘Non abbiam bisogno di parole‘. Un passaggio che non rappresenta una semplice deviazione dal percorso musicale, ma piuttosto un’evoluzione coerente e ambiziosa, in cui voce e interpretazione si fondono in un unico racconto.

Dopo la vittoria ad Amici nel 2024, la partecipazione a Sanremo lo scorso anno con il brano ‘Amarcord‘ e la successiva consacrazione nel panorama pop italiano, aveva già dimostrato una forte identità artistica, capace di parlare soprattutto alla Gen Z. Ora arriva il cinema come estensione naturale di questo percorso: non un cambio di rotta, ma un ampliamento del linguaggio espressivo.

Il progetto di ‘Non abbiam bisogno di parole‘, infatti, è costruito proprio attorno alla musica. Non sorprende quindi che la scelta di Toscano come protagonista sia apparsa fin da subito organica: un’artista abituata a raccontare emozioni con la voce chiamata a farlo anche attraverso lo sguardo, i silenzi e il corpo.

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Di cosa parla il ‘Non abbiam bisogno di parole’

Diretto da Luca Ribuoli, ‘Non abbiam bisogno di parole‘ è il remake italiano del successo francese ‘La Famille Bélier‘ e racconta la storia di Eletta, una ragazza udente cresciuta in una famiglia di genitori sordi. È lei il punto di riferimento, quel ponte tra il mondo esterno e quello domestico. Ma quando scopre di possedere un talento straordinario per il canto, si apre davanti a lei un bivio: restare accanto ai suoi affetti o inseguire il sogno di una carriera musicale. Il cuore del film è proprio questo conflitto: la tensione tra radici e desiderio, tra responsabilità e identità. Una narrazione universale che trova forza nella delicatezza dei rapporti familiari e nel potere comunicativo della musica, capace di superare anche l’assenza di parole.

‘Atlantide’: la colonna sonora del film cantata da Sarah Toscano

A rendere ancora più significativo il debutto cinematografico è la presenza del singolo ‘Atlantide‘, brano interpretato da Sarah Toscano e parte integrante della colonna sonora del film ‘Non abbiam bisogno di parole‘. Più che una semplice canzone, è un’estensione narrativa della storia: racconta il senso di sospensione emotiva, il dubbio e la difficoltà di scegliere, temi centrali anche nel percorso di Eletta. L’immagine di Atlantide – qualcosa che esiste ma resta sommerso – diventa metafora di ciò che si perde, o si trasforma, quando si cresce. Il brano non offre risposte definitive, ma accompagna il cambiamento, proprio come la protagonista del film.