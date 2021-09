La replica della mamma di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni e sua madre. Gianmaria Antinolfi (foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Le dichiarazioni fatte da Gianmaria Antinolfi nelle scorse ore al GF Vip, che coinvolgono in qualche modo anche Sophie Codegoni, stanno facendo non poco discutere. In sintesi (come potete leggere qui nel dettaglio) l’imprenditore ha detto che creerebbe una storia fake nella Casa, aggiungendo poi che i suoi amici gli avrebbero suggerito anche di andare oltre con l’ex tronista di Uomini e Donne. Questo uno stralcio del discorso:

“Per me sarebbe fantastico essere completamente libero e trovare una qui dentro. Sai come passerei le giornate? Ah sul divano. Io qua dentro chia***ei sicuro, cioè non mi farei proprio i problemi. Io andrei tranquillamente sotto le coperte. Tutti i miei amici mi hanno detto: ‘Chi***ti a Sophie”

Parole che hanno fatto non poco rumore e hanno provocato l’immediata reazione della madre di Sophie Codegoni. La signora Valeria Pasciuti ha prima condiviso il video completo e poi si è lasciata andare a un lungo sfogo, dove ha attaccato il ragazzo per le affermazioni fatte:

“Ma cosa siamo diventate?? Una merce di scambio per il successo? Ma tu razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero? Sei in un programma con le telecamere e dalle stesse telecamere spero tu sappia chiedere scusa. A me ma soprattutto a mia figlia”.

Poi una raccomandazione direttamente a sua figlia Sophie Codegoni, lanciando poi altre mirate frecciatine nei confronti di Gianmaria Antinolfi:

“Sophie: innanzitutto devi farti conoscere un po’ di più. Fuma di meno. Aiuta di più. Vai a letto un po’ prima per essere più attiva la mattina. Tira fuori la tua simpatia e la tua dolcezza. Cerca una figura materna che addolcisca le vipere lì dentro. Mi piacerebbe vederti come sei. Meno impostata e cambiare le tue mille acconciature di capelli come fai anche a casa”.

E ancora la mamma di Sophie Codegoni ha aggiunto:

Fai vedere anche di più il tuo splendido viso, ma soprattutto metti apposto quello sconosciuto, vestito da cafone, che non parla l’italiano. Lì dentro solo per aver venduto una paparazzata con una splendida donna, ora madre, sfruttando la sua celebrità a sua insaputa e quelle delle altre starlette che racconta di essersi ‘fatto’. Ma poi che lavoro fa sto tipo? Non lavorava nella moda? Ma almeno impari a vestirsi. Povero figlio del nulla!”.

Queste le storie Instagram della madre di Sophie Codegoni.

Storie Instagram della mamma di Sophie Codegoni

La questione potrebbe essere motivo di discussione in puntata domani. Sophie Codegoni ancora non è a conoscenza di quanto accaduto e proprio nelle prossime ore potrebbe scoprire le dichiarazioni fatte da Gianmaria Antinolfi. Come reagirà?