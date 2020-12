Fabrizio Corona e Mariana Rodriguez: un’amicizia che ha radici lontane

Fabrizio Corona racconta di “dormire” con Mariana Rodriguez, sua vecchia conoscenza: ecco quando aveva già parlato di un loro incontro.

Nei giorni scorsi, in un’intervista rilasciata a Mow: Men on Wheels, Fabrizio Corona ha confermato una voce che formicolava da tempo sui social: l’amicizia speciale con Mariana Rodriguez. Non è chiaro se scherzando o no, ma l’ex re dei paparazzi ha raccontato:

“Da due notti dormo con Mariana, ma non sc***, ci abbracciamo”.

La modella venezuelana, che ha all’attivo la partecipazione a Pechino Express e Grande Fratello VIP, soggiornava effettivamente a casa dello showman. Pare che, nel corso della conversazione con il reporter che ha firmato il pezzo, abbia anche commentato, rivolta a Corona:

“Tu sei innamorato solo di te stesso“.

E questo a testimonianza che, malgrado gli abbia regalato la sua generosa compagnia, Mariana Rodriguez potrebbe aver fissato dei limiti ben precisi nel legame con Corona. Limiti dettati anche dalla loro lunga conoscenza, e da qualche trascorso che – benché negato dalla modella – aveva già sollevato qualche chiacchiera poco tempo fa.

Mariana e Fabrizio: da quanto si conoscono?

Nel gennaio 2019 Fabrizio Corona aveva infatti pubblicato il libro Non mi avete fatto niente (Mondadori), svelando di conoscere già piuttosto bene Mariana Rodriguez. L’ex re dei paparazzi sosteneva di aver già dormito (scambiandosi qualcosa di più di qualche abbraccio innocente) con la modella. “Sono stato a letto con lei”, scrisse.

Chissà però se di quella pretesa avventura i ricordi sono rimasti talmente vividi da volerne azzardare un revival… I due potrebbero aver rattizzato il flirt di allora, che per lei – sottolineiamo – non ci sarebbe mai stato, oppure si sarebbe cementata un’amicizia più speciale di altre.

Lui, a suggello delle esternazioni rilasciate ai giornali, ha inviato a Novella 2000 uno scatto che lo ritrae mentre si getta fra le braccia di Mariana. Lei però non sembra cedere alla sua stretta con altrettanto trasporto. Che Fabrizio non sia forse ancora riuscito a sradicare tutti i paletti fissati dalla modella? Oppure bisogna attribuire alla Rodriguez una certa riluttanza a confermare pubblicamente i gossip sulla sua vita privata?

D’altronde anche quest’estate il nome della modella è stato più volte accostato a Stefano De Martino, altro ex (marito, in questo caso) di una Rodriguez più nota di Mariana, vale a dire Belen. Ma lei, se non per smentire ogni cosa, non ne ha mai fatta diretta parola. E lo stesso dicasi per la liaison con Cristiano Iovino, noto alle cronache per essere stato fidanzato con Giulia De Lellis.

A giudicare dalla discrezione della modella, scoprire cosa bolle veramente in pentola tra Mariana Rodriguez e Corona potrebbe essere molto difficile. Certo è che la minestra, riscaldata o meno, sarebbe riccamente saporita!

