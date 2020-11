Chi è Casadilego di X Factor 2020? Età, nome e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Casadilego, cantante di X Factor 2020: l’età, il significato del nome d’arte, la vita privata, il percorso nel talent show e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Casadilego

Nome e Cognome: Elisa Coclite (in arte Casadilego)

Data di nascita: 2003

Luogo di Nascita: Bellante (in provincia di Teramo)

Età: 17 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: Pare sia fidanzata con il musicista Alessio Falciani (fonte chiecosa)

Figli: Elisa Coclite di X Factor 2020 non ha figli

Tatuaggi: Elisa non ha tatuaggi visibili sul suo corpo.

Profilo Instagram: @casadilego

Casadilego età e vero nome

Conosciamo insieme, attraverso alcune news e curiosità, chi è Casadilego. Il vero nome della giovane cantante di X Factor 2020 dai capelli verdi è Elisa Coclite. È nata a Bellante (provincia di Teramo) nel 2003, dunque la sua età è di 17 anni. Tuttavia non conosciamo giorno e mese, di conseguenza non possiamo fornirvi il suo segno zodiacale. Altre informazioni mancanti riguardano altezza e peso.

La concorrente di X Factor 14 ha spiegato il significato del suo nome d’arte, com’è nato e tutta la storia che c’è dietro a questa scelta:

“Casadilego per per è tante cose. È innanzitutto un omaggio al mio cantante del cuore, che è Ed Sheeran, nonché colui che mi ha immesso in questo mondo della musica moderna pop. L’iniziatore ecco. La guida”.

Ha raccontato Elisa Coclite ai microfoni di X Factor 2020, ma non è tutto, perché dietro la scelta del suo nome d’arte sembra esserci dell’altro anche:

“Oltre questo, però, Casadilego è reminder. Mi ricorda tutti i giorni che il futuro, come il presente, sono impermanenti e che la vita è come una casa di lego. I mattoncini che si mettono si devono togliere, per raccoglierne degli altri. Voglio essere come una casa di lego e sapere accogliere le cose nuove, perché ci portano in passaggi meravigliosi. Uno di questi è X Factor. Fantastica esperienza”.

Vita privata: Elisa Coclite ha un fidanzato?

Cosa sappiamo circa la vita privata di Casadilego? Purtroppo sulla giovane cantante non si hanno grandi notizie.

Siamo in grado di dirvi che ha iniziato il suo percorso nella musica come musicista classica ed è sempre stata legata alla musica di Ed Sheeran, tra cui il genere british e pop.

Ma secondo quanto rivelato da Chi è cosa e dai social dell’artista, sembrerebbe avere un fidanzato. Trattasi di Alessio Falciani. Da quel che vediamo anche lui è un musicista.

E a quanto pare Elisa e Alessio sembrano essersi trovati non solo sul piano sentimentale. Entrambi sono appassionati di musica e lui studia presso il conservatorio Rossini di Pesaro. Altra notizia che abbiamo sul ragazzo è che quest’ultimo è un classe 2002, dunque ha 18 anni.

Dove seguire Casadilego: Instagram e social

I fan di X Factor 2020 certamente vorranno sapere se c’è un modo per restare in contatto con Casadilego. Elisa Coclite potete seguirla attraverso il suo account Instagram, già popolato da un bel numero di follower.

Qui la cantante condivide principalmente il suo grande amore per la musica. Tra l’altro sbirciando nel suo profilo abbiamo scoperto che è stata al concerto di Ed Sheeran, il suo artista preferito. Nella sua pagina ha di fatto condiviso vari contenuti della data che il cantautore ha tenuto a Roma allo Stadio Olimpico.

Casadilego a X Factor 2020

Alle Audition Casadilego ha conquistato tutti e 4 i giudici con una cover di Joni Mitchell. Manuel Agnelli davanti al suo talento si è perfino commosso. Il video della sua audizione ha registrato, su Youtube, le 2 milioni di views.

A sceglierla come concorrente per il resto del percorso a X Factor, fino ai Live, è stato però Hell Raton. Ecco come parla a proposito del suo arrivo nel programma:

“Cosa più importante da sapere: vivo di musica, per, con e grazie alla musica ogni giorno della mia vita” – ha detto Elisa Coclite nel video, per poi proseguire: “Sono una concorrente ufficiale di X Factor 2020. Sono molto felice, abbastanza emozionata e confusa.

X Factor è una fantastica esperienza, assolutamente una scalinata, una cosa incredibile. È stato bello e speciale, ogni passaggio della selezione è stato un motivo di crescita. Ho incontrato persone bellissime e vissuto cose nuove”

E ancora a proposito del suo arrivo a X Factor, Casadilego ha detto:

“Molto contenta e molto grata e incredula che abbia scelto me. Sono molto felice. Mi ha fatto conoscere cose nuove e aperto una grande finestra in un mondo musicale che è diverso dal mio. Ho scoperto cose incredibili, che non pensavo potessi amare”.

La cantante di X Factor, infatti, sembra essere uscita dalla sua comfort zone e si è avvicinata ad altri generi musicali.

I concorrenti di X Factor 14

Casadilego ha ottima compagnia in questa esperienza a X Factor. Come al solito anche nel 2020 troviamo ben quattro categorie distinte, ognuna di esse guidata da un artista di altissimo livello. Scopriamo insieme dunque chi sono tutti i concorrenti di questa edizione del talent musicale di Sky Uno.

Il percorso di Casadilego a X Factor

Dopo aver superato le audizioni e tutte le fasi, come i Bootcamp o le Last Call, finalmente Casadilego è approdata ai Live di X Factor 2020. Come si evolverà il suo percorso all’interno del talent e soprattutto del Team di Hell Raton.

La concorrenza è agguerrita e Elisa Coclite vuole stupire tutti. Sarà lei ad avere l’X Factor?

Prima puntata

Casadilego ha convinto tutti con la sua esibizione nella prima puntata. Spotify però sancirà se sarà lei o qualcun altro a confrontarsi al ballottaggio con Eda Marì. La gara inediti sulla piattaforma svelerà il meno ascoltato.

Seconda puntata

Superata la possibilità di un ballottaggio, per la seconda puntata la cantante si è cimentata in Xanny di Billie Eilish, in una versione piano-voce.

Terza puntata

Altro giro, altra corsa. La terza puntata per Casadilego è molto importante. Anche lei ha modo di presentare il suo inedito, dal titolo Lontanissimo.

