Nella mattinata di oggi Milly Carlucci ha confermato Barbara d’Urso come concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. Non è tardata ad arrivare la reazione da parte di Selvaggia Lucarelli.

Se Francesca Fagnani non la vedremo di sicuro, Barbara d’Urso scenderà certamente in pista a Ballando con le Stelle, confermando così la sua partecipazione. Una notizia che era nell’aria ma che questa mattina ha trovato l’ufficialità da parte di Milly Carlucci. Non è tardata ad arrivare Selvaggia Lucarelli, che sui social non ha potuto fare a meno di commentare l’annuncio.

In modo del tutto ironico e divertito, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un’immagine divertente ricreata con delle app di fotomontaggi, in cui si vede lei con accanto un’armatura. Sotto una didascalia: “Io che vado a provare gli outfit per la prossima stagione di Ballando con le Stelle”.

La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli

Come noto infatti tra la giudice di Ballando con le Stelle e la conduttrice televisiva c’è stata qualche ruggine in passato. Anche durante la scorsa edizione del dance show ci hanno riservato un battibecco e chissà che i confronti non possano proseguire proprio ora che Barbara d’Urso è stata confermata nel programma di Rai 1.

C’è da dire però che Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter ai rumor che davano per lontana la presenza della conduttrice a Ballando, aveva commentato sostenendo che si sarebbe trattata di una bella occasione persa:

«Io, al posto suo, l’occasione di Ballando l’avrei presa al volo. Rischiava solo di mettersi di nuovo in gioco mostrando umiltà a un vasto pubblico che ormai la ritiene insopportabilmente piena di sé. Poteva giocarsi la carta dell’autoironia, avrebbe ballato (cosa che le piace fare) e sarebbe rientrata in Rai senza avere addosso la responsabilità di fare numeri tali da giustificare “il suo acquisto”».

Ora però Barbara d’Urso è confermata e chissà non possa convincere anche Selvaggia Lucarelli tra una samba e un valzer!