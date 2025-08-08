Cosa sta accadendo tra Gianmarco Steri e Cristina a pochi mesi dalla loro uscita da Uomini e Donne? Ecco nuovi…

Gianmarco Steri e Cristina si sono conosciuti a Uomini e Donne nel momento in cui lei è arrivata in studio per corteggiare il tronista. Dopo una serie di momenti bellissimi e altri più complicati, lui l’ha scelta e hanno iniziato a vivere la loro vita fuori dal programma di Canale 5.

Tutto sembrava procedere a gonfie vele fino a quando, a partire da maggio, non sono cominciate a trapelare voci su una loro presunta crisi. Lorenzo Pugnaloni aveva riportato una segnalazione secondo la quale Gianmarco stava alloggiando in un hotel a Salerno, anche se molti fan aveva pensato subito a qualche impegno lavorativo.

Oggi è Deianira Marzano ha dare altre indiscrezione tramite le Stories del proprio profilo Instagram. Qui sotto potete vedere la foto nella quale sembra confermare la crisi tra i due ex volti di Uomini e Donne:

“Confermo crisi nera tra Gianmarco e Cristina. Lei appare molto giù e il loro rapporto sembra attraversare un momento difficile”.

Ciò significherebbe che il tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne non si sarebbero ancora lasciati in via definitiva e, di conseguenza, tutto ciò alimenta un barlume di speranza nei fan.

Ovviamente, come sempre teniamo a ricordarvi, si tratta solo di rumor non ancora confermati. Per sapere davvero che cosa sta succedendo tra Gianmarco e Cristina, infatti, dovranno essere proprio loro a parlare. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o smentita da parte dei diretti interessati.