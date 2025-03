Questo pomeriggio alcune fan hanno lanciato nel giardino della Casa più spiata d’Italia dei messaggi per Zeudi Di Palma! Il Grande Fratello è intervenuto pochi secondi dopo.

I messaggi per Zeudi Di Palma

I concorrenti del Grande Fratello in vista della semifinale di domani sera si sono concessi una domenica in giardino dove hanno potuto realizzare un bel barbecue. Oggi però, nonostante sia domenica, è stata anche giornata di aerei per Zeudi Di Palma e i suoi compagni. Nel momento in cui è volato uno di Tommaso Franchi dedicato alla fidanzata Mariavittoria Minghetti, è successo qualcosa di strano.

Da fuori qualcuno ha lanciato delle palline che contenevano dei messaggi. A raccoglierne una Shaila Gatta. Inizialmente perplessi i concorrenti del Grande Fratello pensavano che fossero rivolte a Mariavittoria, visto il passaggio del messaggio da parte di Tommaso. Ben presto però si sono resi conto che in realtà la destinataria del messaggio era Zeudi Di Palma.

Per lei dei pensieri di supporto scritti sulla pallina in questione e tra queste fan, qualcuna le ha trascritto anche il proprio numero di telefono. La gieffina e i suoi compagni sono rimasti letteralmente sorpresi da questa mossa, mentre Zeudi in imbarazzo ha ringraziato non sapendo cosa dire.

Sempre in giornata per Zeudi Di Palma sono arrivati degli aerei da fan non solo italiani ma anche spagnolo e dell’America Latina. Un qualcosa che sembra averla molto sorpresa. Stupita la concorrente del Grande Fratello ha ringraziato tutto.

Poco dopo dai vari commenti su X e da alcune testimonianze ricevute in Direct da Deianira Marzano, pare che alcune fan di Zeudi abbiano lanciato dei messaggi di supporto alla loro beniamina. Per questo hanno lanciato delle palline, dove in una di queste compariva per l’appunto non solo un dolce pensiero ma anche un numero telefonico.

Sebbene non si debba fare e non si possano ricevere messaggi dall’esterno, le supporter dell’ex Miss Italia hanno voluto comunque correre il rischio e mostrarle tutta la loro vicinanza, specie ora che sta vivendo dei momenti di tensione. Nelle palline in questione, infatti, come si legge in giro, pare ci fossero anche degli avvertimenti per Zeudi. Un modo come un altro per metterla in guardia da Shaila, a quanto pare, come possiamo apprendere.

La storia Instagram di Deianira Marzano

Poco dopo l’accaduto il Grande Fratello ha chiamato tutti i concorrenti in confessionale. Chiaramente i gieffini non hanno alcuna colpa per quanto successo, se non la curiosità (sicuramente lecita) di scoprire il contenuto dei messaggi.