Quante emozioni stanno vivendo i gieffini a un passo dalla finale! Una dolcissima è arrivata oggi per Mariavittoria Minghetti, che ha ricevuto un romantico messaggio aereo da parte del fidanzato Tommaso Franchi.

Tommaso Franchi e il messaggio aereo per Mariavittoria

Occhi al cielo per i concorrenti del Grande Fratello questa domenica! Mentre i gieffini si preparavano per il pranzo, intenti però a svolgere le proprie attività tra prove per il cortometraggio e preparazione del barbecue, è arrivato un aereo molto romantico da parte di Tommaso Franchi rivolto alla sua fidanzata Mariavittoria Minghetti.

LEGGI ANCHE: Fan lanciano dei messaggi in giardino per Zeudi, interviene il GF (VIDEO)

Uscito lunedì dalla Casa del Grande Fratello, Tommaso Franchi sentirà certamente tanto la mancanza della sua dolce metà e, per questo, ha cercato di mostrarle tutta la sua vicinanza. E quale modo migliore se non farlo con un aereo? Così ha pensato di inviarle un messaggio, una scritta ben precisa: “❤️ SEI IL MIO 1/4 D’ORA ❤️ #TOMMI”.

Mariavittoria in quel momento stava recitando per il cortometraggio, quando dal giardino sono arrivate delle voti. Lei è corsa subito fuori quando ha scoperto che per lei era arrivato un gesto d’amore dolcissimo da parte di Tommaso Franchi. La Minghetti non ha nascosto la sua commozione e probabilmente non si sarebbe aspettata niente di tutto questo.

Tutti i concorrenti si sono stretti intorno a Mariavittoria e hanno mostrato la loro gioia per la coppia. “Tommi, sei speciale, sei straordinario”, hanno detto tutti. Immancabile ovviamente il pensiero della gieffina, che tra le urla, ha manifestato tutto l’amore per il suo compagno Tommaso Franchi: “Ti amo, amore mio. Ti amo, grazie”.

Tommy che mette a tacere i pettegolezzi …noi da una settimana a chiederci che faceva !!ecco il suo da fare …occhi solo per Mavi #grandefratello#tommavi pic.twitter.com/YVtcxcsrC0 — D&N (@Foxmonkeyd) March 23, 2025

Tutti gli inquilini si sono congratulati con Tommaso Franchi per avere saputo sorprendere la sua fidanzata. Mariavittoria non ha chiaramente contenuto tutta la sua emozione e questo certamente è un motivo ulteriore per pensare a ciò che sarà fuori per loro. Ci sarò tanto da fare.

E se così fosse, viste le intenzioni serie di Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, il loro amore sarà certamente più di un quarto d’ora! Manca poco e presto si riabbracceranno.