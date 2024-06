Fan regala a Holden una maglia tutta da ridere su Francesca Tocca: la sua reazione

Social

Andrea Sanna | 2 Giugno 2024

Amici 23

Nel corso del suo instore di oggi, Holden è stato sorpreso dai fan con una maglia piuttosto divertente su Francesca Tocca. La reazione del cantante.

Holden e il regalo su Francesca Tocca

Questa domenica le notizie sui ragazzi di Amici non sembrano proprio mancare. Dopo Nicholas Borgogni beccato in un locale con un’ex allieva, Alessio La Padula che ha deciso di dedicarsi alla musica e Mida che si è mostrato sui social con una ragazza misteriosa… c’è spazio anche per Holden!

Oggi alle 17:30 il cantante ha fatto tappa a Chieti per una data del suo instore. Al Centro Commerciale Centro d’Abruzzo sono stati tanti i fan che sono accorsi numerosi per Holden, che ha ricambiato con sorrisi, abbracci e autografi per ognuno di loro.

L’ex allievo del talent show ha anche ricevuto un regalo decisamente molto particolare! Uno dei suoi fan ha pensato bene di portargli una maglia tutta da ridere. Su di essa è stampata una foto dell’artista durante il guanto di sfida lanciato da Lorella Cuccarini. In quell’occasione si è trattato di una vera mission impossible: cantare mentre Francesca Tocca realizzava un sensuale ballo.

La storia Instagram di Holden

Holden ha trovato delle difficoltà in quell’occasione, ma è stato comunque spiritoso poi nella sua esibizione. In quel frangente infatti, ha modificato il testo di Mediterranea (pezzo di Irama) e ha dedicato delle barre alla ballerina: “La tua verità la so, Francesca tocca non ti merito però“.

I fan ovviamente non si sono scordati di questo momento e, come detto, hanno ripreso la frase pronunciata da Holden e ne hanno realizzato una maglietta divertentissima. Oggi il regalo è arrivato a destinazione e il cantante è parso davvero molto divertito, come possiamo ben vedere. L’ex allievo di Amici 23 ha anche taggato la ballerina.