Mentre Sal Da Vinci è pronto a conquistare il palco dell’Eurovision Song Contest, suo figlio FDV si è raccontato a Novella 2000.

Nome d’arte FDV, all’anagrafe Francesco Sorrentino. Napoletano, figlio di Sal e nipote di Mario Da Vinci. Una dinastia di artisti: una condizione che ha saputo trasformare in spinta. Essere figlio e nipote d’arte non è semplice «Sono fiero ed orgoglioso di mio papà e di mio nonno, però è chiaro che devi faticare il doppio e dimostrare il triplo».

Francesco Da Vinci: la carriera da solista dopo il sogno del ‘pallone’

Prima del palco Francesco Da Vinci ha rincorso un altro sogno: il pallone. «Ho fatto il calciatore professionista», racconta. Poi il richiamo del teatro e della musica ha avuto la meglio. Nel 2014 decide di presentarsi ai provini di Stelle a metà, musical scritto e diretto da Alessandro Siani con protagonista Sal Da Vinci, anche autore delle musiche. Lo fa in forma anonima. Suo padre, per correttezza, si astiene. Francesco supera comunque il provino a pieni voti e si guadagna un posto nel cast.

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Anche coautore del brano Per sempre sì, che trionfa a Sanremo 2026 diventando un successo immediato e disco d’oro in Italia, FDV sta andando avanti con la carriera da solista: nel 2019 partecipa a The Voice of Italy nel team di Guè Pequeno, presentando l’inedito L’ammore fa paura. Ma è la colonna sonora della quarta stagione di Gomorra a segnare una svolta: il brano Sulo Io ancora oggi tra i più ascoltati del suo canale, a dimostrazione di una scrittura capace di restare.

Per scoprire tutto sulla vita professionale di FDV trovate la sua intervista esclusiva, a firma di Barbara Carere, sul numero di Novella 2000 attualmente in edicola.

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