È morta Jennifer Harmon, attrice americana tra soap opera cult e numerose produzioni di Broadway.

Il 2026 continua a essere segnato da numerosi addii nel mondo dello spettacolo, tra cinema, televisione e teatro. In questo contesto è arrivata la notizia della morte di Jennifer Harmon, che si è rapidamente diffusa sui media internazionali, riportando l’attenzione su una carriera lunga e articolata tra soap opera, televisione e palcoscenico teatrale.

Morta l’attrice Jennifer Harmon: una carriera tra soap e televisione americana

Il debutto a Broadway risale al 1965 con la commedia “You Can’t Take It With You”, esperienza che segnò l’inizio di una lunga carriera teatrale. Il vero successo presso il grande pubblico arrivò però con la televisione, grazie alla soap opera NBC “How to Survive a Marriage”, trasmessa tra il 1974 e il 1975 per un totale di 335 episodi. La serie le garantì grande visibilità e la rese un volto riconoscibile del panorama televisivo americano.

Negli anni successivi interpretò il personaggio di Cathy Craig in “One Life to Live” dal 1976 al 1978, ruolo che le valse nel 1978 una nomination ai Daytime Emmy come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. La sua carriera televisiva proseguì con partecipazioni a numerose soap opera di successo come “Guiding Light”, “Another World” e “Loving”. Tornò inoltre a interpretare Cathy Craig Lord nel 1991 in alcuni episodi speciali, dimostrando la continuità del suo legame con il personaggio.

Parallelamente, Harmon ampliò la sua presenza anche in altre produzioni televisive, apparendo in serie molto note come Barnaby Jones, Dallas, Law & Order, Rescue Me e The Good Wife, confermando una versatilità che le permise di spaziare tra generi diversi.

Sul fronte teatrale, Jennifer Harmon costruì una carriera di grande prestigio, partecipando a ben 21 produzioni di Broadway. Tra i titoli più significativi figurano “The School for Scandal”, “Blithe Spirit”, “The Sisters Rosensweig”, “The Little Foxes”, “The Deep Blue Sea”, “Amy’s View”, “The Glass Menagerie” e “Seascape”. La sua presenza scenica la rese una figura apprezzata nell’ambiente teatrale newyorkese, dove fu spesso chiamata anche come sostituta di attrici di primo piano.

Il suo ultimo ritorno a Broadway risale al 2011 con “Other Desert Cities”, dove inizialmente subentrò a Stockard Channing prima di assumerne stabilmente il ruolo. Con la sua scomparsa si chiude la parabola artistica di un’interprete che ha attraversato decenni di televisione e teatro, lasciando un’eredità importante nella storia dello spettacolo americano.

Mondo del cinema in lutto: morta l’attrice Jennifer Harmon

Jennifer Harmon, attrice statunitense molto attiva tra teatro e piccolo schermo, è morta il 9 maggio 2026 a New York all’età di 82 anni. La famiglia ha comunicato la notizia attraverso il Dignity Memorial, specificando che la causa del decesso non è stata resa pubblica. Nata il 3 dicembre 1943 a Pasadena, in California, Harmon ha costruito nel tempo un percorso artistico solido e variegato, iniziato sulle scene teatrali e poi consolidato nel mondo della televisione.