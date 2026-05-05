La ‘rivoluzione’ di Novella 2000 continua anche sul nuovo numero, in arrivo in edicola da mercoledì 6 maggio 2026: in vista della festa della mamma il magazine celebra donne e madri raccontando le loro storie, da quelle che si barcamenano tra le spese della maternità, corsi pre parto e vuoti informativi, passando per coloro che hanno scelto di congelare gli ovuli, oppure vissuto il dramma della perdita e hanno fatto la scelta della donazione degli organi o ricevuto il regalo più grande vedendo rinascere un figlio.

Spazio anche alla storia di Nicole Minetti, la mamma più chiacchierata del momento, con tutte le polemiche del caso che vedono anche delinearsi una possibile revoca della grazia concessa dal presidente Mattarella, con gli interventi, tra gli altri, del suo legale Emanuele Fisicaro, la scrittrice Giulia Blasi, il direttore dell’ufficio stampa del Presidente della Repubblica Giovanni Grasso e la giurista Vitalba Azzollini.

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Infine, anche tanti approfondimenti, come le testimonianze di donna che lottano contro il cancro, un focus sulla giornata contro l’omobitransfobia, la prima parte della novella ‘Piccolina‘ di Grazia Deledda, interviste inedite come quelle a Milly Carlucci, Francesco Bova, Francesco Da Vinci ed Eva Henger, lifestyle, rubriche e quel pizzico di gossip che dona leggerezza quanto basta.

Tutto questo e molto altro in edicola da mercoledì 6 maggio 2026…

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