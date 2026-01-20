Dopo l’infortunio Federica Brignone è tornata in Coppa del Mondo di Sci: com’è andata la sua gara

Coppa del Mondo di sci: Federica Brignone torna in pista

Dopo 292 giorni di attesa e riabilitazione a seguito dell’infortunio, Federica Brignone è tornata a ruggire in Coppa del Mondo di sci. La campionessa italiana ha fatto il suo grande ritorno, partecipando allo Slalom gigante di Plan de Corones, in Italia, sulla celebre pista Erta di Kronplatz.

LEGGI ANCHE: Sinner-Gaston agli Australian Open 2026, il tennista azzurro si impone con il francese costretto al ritiro

Il ritorno di Federica Brignone era atteso con grande emozione. Soprattutto dopo il gravissimo infortunio subito lo scorso aprile ai Campionati Italiani: una frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, con rottura del legamento crociato anteriore. Un infortunio che ha messo a dura prova la sua carriera, ma che non è riuscito a fermare la sua determinazione.

La gara di Federica Brignone

Il ritorno in pista è stato segnato dalla volontà di Federica di testare il suo stato di forma e cercare di tornare competitiva per le prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, un obiettivo che rappresenta il coronamento della sua straordinaria carriera.

Nonostante il lungo stop, Federica Brignone si è presentata con grande determinazione e ha concluso la sua prima gara ufficiale in settima posizione con un tempo di 1:14’72. Un risultato che, seppur lontano dalle posizioni di vertice, rappresenta una solida base su cui lavorare nei prossimi mesi.

Ottima anche in seconda battuta nel pomeriggio. Una grandissima discesa da parte dell’atleta che si è classificata sesta al termine della gara.

Nonostante qualche difficoltà, la presenza di Federica Brignone rappresenta una grande speranza per il futuro dello sci italiano. L’obiettivo di tornare al massimo della forma per le Olimpiadi di Milano-Cortina sembra sempre più vicino, e la determinazione della campionessa azzurra non sembra essere mai venuta meno.

Con il ritorno in pista di Federica Brignone, le aspettative per le prossime gare della Coppa del Mondo sono altissime, e gli appassionati di sci italiani sperano che la sua esperienza e il suo talento possano continuare a brillare nelle prossime competizioni internazionali. La Coppa del Mondo di Sci continua a regalare emozioni forti, e Federica Brignone è pronta a scrivere nuovi capitoli della sua straordinaria carriera.

Le prime parole della Brignone

“Sarà molto difficile. Ero tranquilla prima di scendere ma quando ho messo bastoni in mano ho detto ‘non sono pronta’. Avevo paura, ero rigida e in queste condizioni è tosta poi mi sono ricordata di respirare ed è andata meglio”, ha detto Federica Brignone ai microfoni Rai come ripreso dal Corriere dello Sport.

“Mi sono sentita bene, troppo dolore non l’ho sentito con l’adrenalina. È stato un ottimo test e sono molto felice. Voglio ritrovare le mie sensazioni e come so sciare. Ho rotto il ghiaccio e spero di andare meglio nella seconda manche”, ha aggiunto.

Bene la Brignone, male Sofia Goggia

Non è andata affatto bene, purtroppo per Sofia Goggia.

La campionessa olimpica è stata eliminata dalla gara dopo una clamorosa caduta: durante la prova, ha toccato la pista con lo scarpone, scivolando in modo spettacolare, ma fortunatamente senza gravi conseguenze.

Buonissime prove anche da parte di Lara Della Mea e Asia Zenere.

CREDITI FOTO – Felice Calabrò / fotogramma / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.