Dietro la fama di Stefano De Martino, due vite riservate e sorprendenti: scopri cosa fanno i suoi fratelli Adelaide e Davide, le loro passioni e il legame speciale con il conduttore di Affari Tuoi

La famiglia De Martino: radici e legami silenziosi

Enrico De Martino, padre di Stefano, è scomparso, ieri, a 61 anni dopo una malattia tenuta riservata, lasciando un ricordo intenso nella sua famiglia. Originario di Torre Annunziata, ha sempre protetto la sua vita privata, lontano dai riflettori accesi sul figlio, diventato noto grazie al talent show Amici di Maria De Filippi e alle storie d’amore con Emma Marrone e Belen Rodriguez. Oggi Stefano è un conduttore affermato di Affari Tuoi, ma il legame con la famiglia resta il suo punto fermo. Dal matrimonio di Enrico De Martino con Mariarosia Scassillo, Stefano ha due fratelli minori: Adelaide, nata nel 1994, e Davide, ventunenne. Nonostante la notorietà del primogenito, i fratelli hanno mantenuto un profilo discreto, coltivando un legame stretto fatto di affetto e complicità.

Adelaide De Martino: mamma, professionista e punto di riferimento

Adelaide ha 31 anni e un figlio di due anni, Mattia, frutto della relazione con il compagno Diego Di Domenico. Sul suo Instagram, seguito da oltre 130mila persone, racconta frammenti della sua vita, senza mai dimenticare le radici e il legame con Stefano.

Il fratello maggiore non manca di riconoscerle il ruolo fondamentale nella sua vita: “È il mio valore aggiunto. Ha 27 anni e si occupa della logistica, è la problem solver”, ha confidato Stefano in passato. E proprio grazie a lei, Adelaide ha ispirato la sua passione per la danza: accompagnandola in bici alla scuola di ballo, Stefano si è innamorato della disciplina e ha iniziato a soli dieci anni il percorso che lo avrebbe portato alla fama.

Davide De Martino: il fratello minore sul ring e nella vita

Davide, il più giovane della famiglia, ha scelto una strada diversa: la boxe. Oggi è un giovane pugile promettente della Boxe Vesuviana. “Sul ring sei da solo. Il legame con Stefano ha segnato l’inizio della sua avventura sportiva: seguendo il fratello in palestra, Davide ha scoperto una passione che lo ha portato a competere ufficialmente dopo solo tre mesi di allenamento. Il pugilato, ha spiegato, ha molto in comune con la danza, una filosofia familiare che unisce tecnica, coordinazione e ritmo.

Legami invisibili e affetti solidi

Nonostante la fama di Stefano, la famiglia De Martino mantiene un equilibrio tra vita pubblica e riservatezza privata. Adelaide e Davide incarnano perfettamente questo equilibrio: affettuosi, riservati, ma pronti a condividere con il fratello momenti di lavoro, passione e crescita personale. Una famiglia che, tra perdita e traguardi, dimostra come il legame fraterno possa diventare forza e ispirazione nella vita di ciascuno.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X