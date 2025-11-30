Carlo Conti ha ufficializzato la lista dei 30 big di Sanremo 2026 e le reazioni degli artisti hanno subito acceso…

Carlo Conti svela i 30 big di Sanremo 2026

L’attesa è finita oggi alle 13,30: Carlo Conti ha reso pubblici i nomi dei 30 big che saliranno sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026. Dopo aver esaminato oltre 270 proposte, il direttore artistico ha composto un cast che unisce icone della musica italiana come Patty Pravo, Arisa, Levante, J-Ax, Tommaso Paradiso, Fedez e Marco Masini a giovani provenienti dai talent come LDA e Aka7even. Un mix pensato per dare respiro, energia e varietà all’edizione numero 76 del Festival.

Fedez: urla di gioia e una promessa

La reazione più esplosiva è quella di Fedez, che ha ripreso lo schermo in attesa del suo nome per poi esplodere in un urlo liberatorio appena annunciato. Dopo il successo dello scorso anno con “Battito”, il rapper tornerà sul palco insieme a Marco Masini. Su Instagram ha scritto: “Si riparte da qui”, un messaggio che profuma di rinascita personale e artistica.

Serena Brancale: un ritorno “grato”

Tra le più emozionate c’è Serena Brancale, reduce da un anno straordinario grazie al successo di “Anima e Core”. Per lei Sanremo è stato un trampolino inatteso, e il ritorno sul palco dell’Ariston lo definisce con una sola parola: “grata”. Un sentimento semplice, ma che racconta tutta la sua felicità.

Arisa: entusiasmo e un pizzico di nostalgia

Arisa torna nella “sua” Sanremo con l’entusiasmo di sempre. L’artista lucana, che proprio dal Festival è partita anni fa, commenta con un breve ma intenso “Arrivo”. Un richiamo al passato e un nuovo inizio al tempo stesso.

Tommaso Paradiso: ironia come scudo

Tommaso Paradiso sceglie la leggerezza: “Con prudenza ma ci andremo”, commenta ridendo. Una battuta che nasconde l’emozione per una vetrina che attirerà inevitabilmente i riflettori su di lui e sulla sua musica.

Michele Bravi: reaction anticipata (e autoironica)

Michele Bravi, in volo per un viaggio di 15 ore, non poteva seguire l’annuncio. Così ha registrato in anticipo una reaction in cui piange di gioia “per finta”. Nel vocale allegato ride di sé stesso: “Se davvero mi hanno preso, questo video è ridicolo”. Il risultato? Virale e irresistibile.

Esultanze: da Leo Gassmann a Samurai Jay

Leo Gassmann e le Bambole di Pezza hanno reagito con urla ed entusiasmo travolgente.

Malika Ayane, ha commentato: “La riviera ligure è incantevole a febbraio. Sono felice di tornare dopo cinque anni”. Tredici Pietro ha scelto la minimal ironia con un semplice: “Toc toc”.

Sal Da Vinci ha festeggiato circondato dalla sua famiglia: “Porterò con me tutti voi”.

Samurai Jay ha appreso la notizia mentre era al ristorante, scatenando una piccola festa improvvisata.

E infine Eddie Brock ha festeggiato insieme ai suoi amici tra abbracci e risate.