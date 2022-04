Stash vittima dei sospetti del web. Il leader dei The Kolors è uno dei tre giudici che hanno il compito di valutare le esibizioni dei concorrenti di Amici 21. Non sempre le scelte del cantante, di Stefano De Martino e di Emanuele Filiberto di Savoia convincono il pubblico a casa. In particolare ieri i tre giurati sono stati vittime delle critiche (molto dure) del web per il verdetto finale che ha portato all’eliminazione di Carola Puddu. C’è da dire che la giuria ha avuto l’ingrato compito di scegliere chi eliminare tra la ballerina classica e Dario Schirone, un altro danzatore molto apprezzato di questa edizione.

Il risultato finale che ha portato Carola all’eliminazione però non ha incontrato il favore dei telespettatori. In molti hanno criticato il giudizio espresso dalla giuria e hanno accusato indistintamente tutti con termini non sempre riportabili. Ma non è finita qui. Nelle ultime ore su una fanpage dedicata alla trasmissione è apparso uno screenshot che ritrae Stash con un quaderno e una serie di scritte indecifrabili. Nulla di strano, secondo noi che scriviamo e riportiamo la notizia, ma tanto è bastato per far scatenare le teorie più strampalate del web.

“Stash, che cosa stai leggendo?“, si legge sul web insinuando che il cantante abbia ricevuto chissà quale direttiva. Un’ipotesi che ci sentiamo vivamente di escludere. Ogni giurato è dotato di una sorta di gobbo in cui vengono riassunti i titoli delle esibizioni che i vari concorrenti andranno a portare in scena nel corso della puntata. Intanto la Puddu ha già ottenuto un importante traguardo dopo la sua eliminazione shock da Amici.

Alla ballerina è stato proposto di entrare a far parte del corpo di ballo della compagnia del Balletto di Roma e vestire i panni di Giulietta nello spettacolo ispirato all’opera di William Shakespeare.

Novella 2000 © riproduzione riservata.