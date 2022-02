La stoccata di Federica Calemme ad Alex Belli

La scorsa settimana a Casa Chi Federica Calemme ha rivelato che, prima del Grande Fratello Vip, Alex Belli l’ha contattata per chiederle di poterla fotografare per un servizio. La modella ha fatto sapere anche che l’attore era intenzionato di incontrarla a Milano, ma questo non si è mai verificato.

Ieri Federica Calemme è stata nuovamente ospite della trasmissione online, stavolta insieme al fidanzato Gianmaria Antinolfi, e si è parlato ancora di Alex Belli e del famoso episodio svelato dalla partenopea. Secondo il suo punto di vista l’attore l’ha cercata solo per un secondo fine:

“Rifiuterei subito, all’istante, non andrei mai nello studio di Alex. Anche no proprio”, ha detto secca, Federica Calemme. “Se mi fossi trovata adesso al GF Vip con Alex in casa con noi? L’avrei evitato a prescindere perché non mi piace come persona. Nemmeno un ciao. Quando mi ha cercato per scattare le foto ho percepito che poteva esserci un secondo fine. I messaggi non erano proprio espliciti, ma sapevo il tipo di personaggio“.

Queste le parole di Federica Calemme, gentilmente raccolte da Biccy. A parlare del “Man” (così soprannominato ormai un po’ da tutti) si è aggiunto anche Gianmaria Antinolfi, il quale ha detto di essere certo che la sua fidanzata non frequenterebbe mai Alex Belli:

“Se la manderei nella Factory di Alex Belli a posare? Credo proprio che lei non andrebbe mai. Quindi non si porrebbe proprio il problema. Al massimo chiama me e ci vado io, per come si sta evolvendo la cosa è più probabile che lo chieda a me. Visto che appena entrato in casa ha parlato di me, significa che gli manco“, ha concluso Gianmaria (VIDEO CLICCANDO QUI).

Vedremo se Alex Belli sarà o meno messo al corrente delle dichiarazioni di Federica Calemme, ora che è nella Casa del GF Vip, e come reagirà!

