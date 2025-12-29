La showgirl torna nel suo paradiso tropicale con Alessandro Matri e le bambine. Sui social scatti in bikini che fanno impazzire i fan

Federica Nargi alle Maldive: la vacanza che fa sognare il web

Federica Nargi è tornata nel suo rifugio tropicale preferito. Stavolta non è un semplice viaggio, ma un momento di pausa in famiglia, documentato con eleganza e sensualità su Instagram. Sotto il sole delle Maldive, la showgirl ha scelto ancora una volta il bikini come protagonista, regalando scatti che in poche ore hanno dominato i feed dei social.

Relax in paradiso con Alessandro Matri e le bambine

Le immagini pubblicate online raccontano più di mille parole: sabbia bianca, mare cristallino, risate con le figlie e complicità con Alessandro Matri, al suo fianco da ben sedici anni. Insieme, formano un quadretto familiare solido e luminoso, che i follower seguono da anni con affetto.

Un luogo del cuore: Maldive ieri e oggi

La scelta della meta non sorprende. Le Maldive sono per Nargi un punto fermo, un posto dell’anima dove tornare ciclicamente. Anche durante le festività, come mostrano i post dell’ultimo Capodanno, Federica aveva scelto lo stesso paradiso tropicale per staccare la spina e respirare libertà.

Il fascino di un amore che resiste al tempo

Federica Nargi e Alessandro Matri si conoscono dal 2008 e dal 2009 formano una coppia inseparabile. Lui calciatore, lei modella ed ex velina: un incontro romanzesco trasformato in una storia familiare solida che ha dato alla luce Sofia nel 2016 e Beatrice nel 2019. Oggi, mentre il mondo social applaude la bellezza di Federica, la vacanza ci restituisce l’immagine più autentica: una donna serena e madre e compagna innamorata.