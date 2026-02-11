Federica Pellegrini insieme a Matteo Giunta, Pennetta e Fognini per le Olimpiadi invernali

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 regalano emozioni uniche anche fuori dalle piste da sci. Federica Pellegrini, leggenda del nuoto italiano, è apparsa splendida tra le montagne ampezzane. La campionessa ha pubblicato sui social una foto che ha subito scatenato i fan. Si tratta di uno scatto che la ritrae insieme al marito Matteo Giunta e a una coppia iconica del tennis: Flavia Pennetta e Fabio Fognini.

Il ritorno alla serenità dopo la paura per la figlia Matilde

Vedere Federica così radiosa è un sollievo per tutti i suoi sostenitori. Infatti, l’inizio del 2026 è stato segnato da un periodo molto difficile per la famiglia Pellegrini-Giunta. La coppia ha dovuto affrontare il ricovero d’urgenza della piccola Matilde. La bambina soffre di convulsioni febbrili, una condizione che ha causato momenti di vero terrore ai genitori.

La Pellegrini ha parlato apertamente di questo problema di salute. Ha descritto quei secondi di crisi come un tempo infinito, in cui il sistema della piccola sembra bloccarsi. Tuttavia, dopo il grande spavento di dicembre e i controlli successivi, la situazione sembra tornata sotto controllo. La vacanza a Cortina rappresenta quindi un nuovo inizio. La serenità ritrovata accanto agli amici più cari è il segnale più bello per la campionessa e la sua famiglia.

In effetti, l’atmosfera dei Giochi, per la Pellegrini, rimane il suo ambiente ideale. Anche se oggi partecipa come spettatrice, il suo supporto per gli atleti azzurri è totale. Questa reunion tra campioni dimostra quanto sia forte il legame tra le eccellenze dello sport nazionale, unite dalla passione per i cinque cerchi.

