Il Biscione si aggiudica il grande tennis internazionale superando la concorrenza della Rai per il triennio 2026-2028

Il panorama televisivo sportivo italiano vive una vera e propria scossa tellurica. Mediaset ha ufficializzato un accordo strategico con l’ATP per la trasmissione in chiaro delle ATP Finals, il prestigioso torneo che vede sfidarsi i maestri del tennis mondiale. A partire dal 2026, gli appassionati potranno seguire gratuitamente sulle reti di Cologno Monzese otto dei match più spettacolari della competizione, inclusa la finalissima che assegna il titolo.

Questa mossa sposta gli equilibri del broadcasting nazionale, poiché la Rai, storica casa del tennis in chiaro negli ultimi anni, non ha pareggiato l’offerta economica presentata dal Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi. Sebbene Sky mantenga l’esclusiva per la totalità degli incontri tramite abbonamento, l’ingresso di Mediaset garantisce una vetrina commerciale di enorme impatto per gli sponsor e per il pubblico generalista.

Il tennis d’élite rimane in Italia fino al 2030

L’acquisizione dei diritti tv non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto di stabilità per il movimento tennistico italiano. Grazie alla sinergia tra ATP e Federazione Italiana Tennis e Padel, l’evento è confermato nel nostro Paese almeno fino al 2030. Torino, che ha dimostrato di essere una sede impeccabile per organizzazione e calore del pubblico, resta la candidata principale per ospitare i campioni del circuito anche nelle prossime stagioni.

Per Mediaset si tratta di un consolidamento tattico della propria offerta sportiva “free to air”. Dopo il successo ottenuto con la Coppa Italia e la Supercoppa di calcio, il Biscione punta ora sul tennis, sport che sta vivendo un’epoca d’oro in termini di ascolti e appeal commerciale. L’obiettivo è chiaro: intercettare il boom di popolarità della disciplina e offrire un prodotto premium a costo zero per l’utente finale, garantendo al contempo una copertura editoriale moderna e dinamica.

Leggi anche: La top 10 delle voci più cercate su Wikipedia nel 2025: da Sinner a Papa Francesco

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X