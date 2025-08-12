Spunta una interessante indiscrezione sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez, secondo cui sarebbe felice accanto a un nuovo ragazzo. Ironia della sorte lui sarebbe amico della famiglia della presunta fiamma del suo ex marito Stefano De Martino. Quando si dice “coincidenze della vita”…..

Nuovo amore per Belen Rodriguez?

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è sempre sotto l’occhio del ciclone. Dopo alcuni recenti avvistamenti, mai confermati, ecco un nuovo scoop sulla conduttrice argentina. A informare dell’accaduto è Gabriele Parpiglia, che sui suoi social ha postato una foto della showgirl in compagnia di un ragazzo, sostenendo che sarebbe il nuovo fidanzato ufficiale della showgirl.

Post X di Gabriele Parpiglia su Belen Rodriguez

Ma non sarebbe mica finita qui! A quanto pare infatti il giornalista ha fornito degli altri dettagli che, se dovessero essere confermati dai diretti interessati, sarebbero davvero sorprendenti. Anche perché non è così scontato possa succedere.

LEGGI ANCHE: Ex allievo di Amici lancia una frecciata a un suo collega famoso: “Era invidioso, ha iniziato a parlare male” (VIDEO)

Il nome del presunto nuovo amore di Belen Rodriguez pare sia Nicolò. Stando a quanto si legge dalla fonte pare che sia un amico non solo della presunta fiamma di Stefano De Martino, ma anche del fratello di lei. Parpiglia ha rivelato che il ragazzo in questione farebbe parte della cerchia di amici ed ecco svelato anche il perché Belen e Stefano si sarebbero tutti ritrovati a Porto Cervo nello stesso posto, con i rispettivi presunti nuovi compagni.

In attesa di capire se il gossip sarà o meno confermato, nelle scorse ore vi abbiamo parlato di Belen Rodriguez per altri due motivi differenti. Il primo riguarda il suo possibile arruolamento come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, scelta che non sarebbe gradita alla concorrenza. Ma non solo. Si è parlato anche del legame ancora teso con sua sorella Cecilia.

Ora la nascita di un presunto nuovo amore per la conduttrice argentina. Arriverà l’annuncio ufficiale da parte di Belen Rodriguez?