Ecco tutto ciò che dovete sapere sulla scaletta della prima puntata di Yoga Radio Estate 2025, programma musicale condotto da Rebecca Staffelli e che va in onda a partire dal 12 agosto. L’ordine di uscita dei cantanti.
Scaletta prima puntata Yoga Radio Estate 2025
Qual è la scaletta della prima puntata di Yoga Radio Estate 2025 su Italia 1? L’appuntamento è fissato per martedì 12 agosto e alla conduzione vedremo Rebecca Staffelli accompagnata da Stefano Corti e lo speaker Enzo Ferrari.
Da Piazza della Vittoria a Reggio Emilia saranno tanti i cantanti sul palco ma quale sarà l’ordine d’uscita? A rivelare gli artisti è stato anche Davide Maggio ma non sappiamo se questa che vi stiamo per elencare sarà effettivamente la scaletta definitiva:
- Alfa
- Gaia
- Francesco Gabbani
- Anna
- Rocco Hunt
- Clara
- Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny
- Rkomi
- Ermal Meta
- Nicolò Filippucci
- BNKR44
- Francesca Michielin
- Jacopo Sol
- Shade
- Cristina D’Avena
- Bianca Atzei
- Aaron
Yoga Radio Estate 2025 tappe
Dopo aver visto la scaletta della prima puntata di Yoga Radio Estate 2025 e l’ordine di uscita dei cantanti, adesso passiamo alle tappe.
Anche se la messa in onda è prevista a partire dal 12 agosto, gli appuntamenti sono stati registrati in precedenza e hanno toccato vari città dell’Emilia-Romagna. Ecco i luoghi e le date.
Si è partiti da Reggio Emilia il 24 giugno (Piazza della Vittoria) per poi passare a Forlì il 2 luglio (Piazza Saffi), Modena il 10 luglio (Piazza Roma) e Modena l’11 luglio (Piazza Roma).
Dove vederlo in streaming
Come abbiamo già detto, Yoga Radio Estate 2025 potrà essere visto in diretta su Italia 1 o sul canale 73 del digitale terrestre. Ma cosa fare per recuperare le repliche o se non avete una TV a portata di mano? Ecco come vederlo in streaming.
La risposta è molto semplice perché avrete l’occasione di rivedere lo show sul sito della radio o sull’app di Radio Bruno. Ma anche su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita che vi permette di gustarvi tutte le trasmissioni e le fiction dell’emittente.