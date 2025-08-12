Ecco tutto ciò che dovete sapere sulla scaletta della prima puntata di Yoga Radio Estate 2025, programma musicale condotto da Rebecca Staffelli e che va in onda a partire dal 12 agosto. L’ordine di uscita dei cantanti.

Scaletta prima puntata Yoga Radio Estate 2025

Qual è la scaletta della prima puntata di Yoga Radio Estate 2025 su Italia 1? L’appuntamento è fissato per martedì 12 agosto e alla conduzione vedremo Rebecca Staffelli accompagnata da Stefano Corti e lo speaker Enzo Ferrari.

Da Piazza della Vittoria a Reggio Emilia saranno tanti i cantanti sul palco ma quale sarà l’ordine d’uscita? A rivelare gli artisti è stato anche Davide Maggio ma non sappiamo se questa che vi stiamo per elencare sarà effettivamente la scaletta definitiva:

Alfa

Gaia

Francesco Gabbani

Anna

Rocco Hunt

Clara

Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny

Rkomi

Ermal Meta

Nicolò Filippucci

BNKR44

Francesca Michielin

Jacopo Sol

Shade

Cristina D’Avena

Bianca Atzei

Aaron

Ecco la scaletta della prima puntata di Yoga Radio Estate 2025 su Italia 1 in onda il 12 agosto.

Yoga Radio Estate 2025 tappe

Dopo aver visto la scaletta della prima puntata di Yoga Radio Estate 2025 e l’ordine di uscita dei cantanti, adesso passiamo alle tappe.

Anche se la messa in onda è prevista a partire dal 12 agosto, gli appuntamenti sono stati registrati in precedenza e hanno toccato vari città dell’Emilia-Romagna. Ecco i luoghi e le date.

Si è partiti da Reggio Emilia il 24 giugno (Piazza della Vittoria) per poi passare a Forlì il 2 luglio (Piazza Saffi), Modena il 10 luglio (Piazza Roma) e Modena l’11 luglio (Piazza Roma).

Dove vederlo in streaming

Come abbiamo già detto, Yoga Radio Estate 2025 potrà essere visto in diretta su Italia 1 o sul canale 73 del digitale terrestre. Ma cosa fare per recuperare le repliche o se non avete una TV a portata di mano? Ecco come vederlo in streaming.

La risposta è molto semplice perché avrete l’occasione di rivedere lo show sul sito della radio o sull’app di Radio Bruno. Ma anche su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita che vi permette di gustarvi tutte le trasmissioni e le fiction dell’emittente.