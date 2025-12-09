Federica Pellegrini ha scelto di condividere un momento difficile della vita familiare raccontando sui social lo spavento per le convulsioni febbrili della figlia Matilde

Un episodio improvviso, già vissuto in passato, che ha riportato la campionessa e il marito Matteo Giunta in ospedale a Verona, dove la bambina è ora sotto osservazione.

Il racconto della paura

Nel suo post la nuotatrice descrive i minuti concitati che hanno preceduto l’arrivo dei soccorsi, tra la salita rapidissima della febbre e il tentativo di rianimare la piccola con impacchi freddi. Un’esperienza che, ammette, fa vacillare qualsiasi sicurezza. «È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!! Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco… Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava…»

La corsa in ospedale e l’arrivo del marito

Durante il tragitto, la madre di Federica ha cercato di mantenere la bambina vigile, mentre Giunta è rientrato d'urgenza dalla Polonia per raggiungere la famiglia. La priorità, scrive la nuotatrice, è ora attendere i controlli e il miglioramento della piccola.

La corsa in ospedale

Durante il tragitto verso Verona, la madre di Federica ha cercato di tenerla sveglia «cantandole tutte le canzoncine che sapeva». Matteo Giunta, impegnato in Polonia, è rientrato di corsa: «È arrivato il Pappo diretto dalla Polonia e siamo qui per lei».

L’ondata di solidarietà

Il post ha raccolto in pochi minuti migliaia di commenti: colleghi, amici e genitori che hanno voluto offrire sostegno e raccontare esperienze simili.