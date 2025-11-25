Dopo aver letto le dichiarazioni che il suo ex Filippo Magnini ha rilasciato a Belve in merito alla loro relazione, Federica Pellegrini interviene e replica per la prima volta.

La replica di Federica Pellegrini

Stasera su Rai 2 andrà in onda la quarta puntata di Belve. Tra gli ospiti di Francesca Fagnani ci sarà anche Filippo Magnini, che in queste ore è finito al centro dell’attenzione mediatica. Nel corso dell’intervista infatti il celebre nuotatore ha menzionato la relazione che in passato ha avuto con Federica Pellegrini. I due, come è noto, sono stati insieme per diversi anni tuttavia pare che proprio Magnini non abbia un bel ricordo della campionessa. Filippo ha infatti stroncato la storia avuta con Federica e ha così dichiarato:

“Se quello con Federica è stato un amore importante? A oggi direi più no che sì. Secondo me non c’è stato tanto rispetto, parlo a livello di persona. Io penso più suo nei miei confronti. Devo dire che, a parte i primissimi tempi, non è stata una bella storia”.

Naturalmente le parole di Filippo Magnini hanno fatto in breve il giro del web e sono arrivate fino alla stessa Federica Pellegrini, che ha così deciso di rompere il silenzio e di replicare per la prima volta. Raggiunta da La Stampa, la campionessa senza mezzi termini ha affermato: “Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così”. Una risposta secca quella delle Pellegrini, che lascia intendere che le cose, almeno stando alla sua versione, sarebbero andate in maniera diversa.

L’intervista di Filippo Magnini a Belve nel mentre è già attesissima dal grande pubblico. Ma che altro avrà dichiarato il nuotatore? Non resta che attendere questa sera per scoprirlo. Appuntamento come sempre su Rai 2, alle ore 21:30.

