Tra gli ospiti della nuova puntata di Belve, in onda questa sera su Rai 2, ci sarà anche Orietta Berti. La celebre cantante ha raccontato un curioso aneddoto sul suo matrimonio, che non è passato inosservato.

Le parole di Orietta Berti

Sta per arrivare la quarta puntata di Belve, in onda questa sera su Rai 2. Tra gli ospiti di Francesca Fagnani troveremo anche Orietta Berti, che si racconterà senza censure. Nel corso della chiacchierata, come ci svelano le anticipazioni, la voce di Fin che la barca va ha raccontato un curioso aneddoto sul suo matrimonio.

“Osvaldo piangeva come una fontana e lei niente” esordisce la Fagnani. Pronta la replica della Berti, che racconta con un sorriso: “Non ha detto sì, ha annuito con la testa. E allora l’hanno fatto dire ad Al Bano che era lì e lui ha detto Sì”. La padrona di casa, scherzando aggiunge così: “È sicura che sia valido il matrimonio?”. “Vocalmente sono sposata con Al Bano”, conclude la cantante.

Ma non è finita qui. Nel corso dell’intrervista a Belve, Orietta Berti affronta anche il suicidio di Tenco, durante il Festival di Sanremo 1967. L’artista, menzionando il biglietto d’addio che aveva lasciato il suo collega, dichiara: “Non ho mai creduto a quel biglietto. Come lo ho vissuto? Molto male, la gente mi escludeva: non potevo più andare in tv, non mi facevamo più interviste. Soltanto la forza del mio pubblico mi ha tenuto in vita. Come mi sentivo? In colpa, ma non avevo colpe”.

La Berti parla anche dell’amicizia con Fedez e Fabio Rovazzi, con cui lo scorso anno ha avuto una lite. Orietta però assicura: “Abbiamo fatto pace e con lui ho bevuto il mio primo gin tonic nella vita. È diventata la mia bevanda preferita”.

