Il cugino di Titti dopo essere stato tirato in ballo al GF, ha smentito Federica Petagna e svelato cosa sarebbe successo tra loro: “C’è stato un bacio e non solo….”

Federica Petagna, il cugino di Titti la smentisce

L’ingresso di Stefano Tediosi ieri sera nella Casa del Grande Fratello è come se avesse scoperchiato il vaso di Pandora! Questo perché non appena non appena messo piede nel reality, il neo gieffino ha subito affrontato Alfonso D’Apice e poi fatto chiarezza con Federica Petagna, ragazza che starebbe attualmente frequentando.

Stefano Tediosi durante il confronto ha subito messo alle strette Federica Petagna, domandandole se era vero che dopo Temptation Island ha avuto delle frequentazioni e baciato il tentatore Giovanni e Antonio, cugino di Titti. Spiazzata da tali domande, la concorrente del GF ha smentito tutto, sostenendo che quanto detto non ha nulla a che vedere con lei.

Dopo un primo intervento da parte di alcuni ex di Temptation Island, a parlare mediante il suo profilo Instagram è stato anche il cugino di Titti. Antonio, come ripreso dall’opinionista web, Marina Vonb, ha condiviso delle storie su Instagram in cui ha dato la sua versione dei fatti:

“Metto ora questo post dopo aver visto questa sera la dodicesima puntata del Grande Fratello. Ci tengo a precisare che il mio intento non è fare hype. Parlo solo adesso perché è stato menzionato il mio nome nel programma”, ha precisato inizialmente.

“Voglio bene a Federica tant’è che le avevo promesso di non dire nulla riguardo tutto quello che è successo tra noi. Ma mentire in questo modo è da persone disoneste. A questo punto confermo che c’è stato un bacio in discoteca e non solo. Ci siamo frequentati per settimane”.

Successivamente sempre l’opinionista web ha fatto sapere che Antonio ha fatto una diretta con Millie (che già si è espressa così come Raul), dove lui ha dichiarato di essersi visto con Federica per 1/2 settimane circa. E sarebbero uscite diverse cose. Peraltro sempre il ragazzo ha anche condiviso una chat dove si nota lo scambio di messaggi proprio con la Petagna.

Le storie Instagram del cugino di Titti su Federica

Le posizioni di Federica Petagna e Stefano Tediosi dunque pare siano tutte da chiarire, anche perché pure la presunta fidanzata di lui è intervenuta su Instagram piuttosto delusa. Cosa accadrà?