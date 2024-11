I due ex di Temptation Island, Raul e Millie hanno smentito Federica dopo le sue parole al GF a seguito dei recenti gossip sul suo conto.

GF, Raul e Millie smentiscono Federica

L’incontro tra Stefano Tediosi e Federica Petagna ieri al GF, ci ha riservato un clamoroso colpo di scena! Dopo aver affrontato Alfonso D’Apice, l’ex tentatore ha rivisto la gieffina, ma durante il loro faccia a faccia l’ha messa alle strette, chiedendole spiegazioni sui gossip emersi sul suo conto.

Appena arrivato nelle Casa del GF, dopo uno scambio di battute, Stefano ha domandato a Federica se avesse davvero frequentato l’ex tentatore Giovanni De Rosa, così come il cugino di Titti. Lei ha smentito tutto, ma è parsa decisamente in imbarazzo.

LEGGI ANCHE: Alex Belli paragonato a Lorenzo Spolverato: lui lancia una frecciata

Da casa però non tutti sembrano averla presa benissimo e Raul Dumitras, ex protagonista di Temptation Island, dopo aver condiviso il confronto tra Federica e Stefano al GF, è sbottato:

“Se solo parlassi io… Troppo spesso hanno parlato persone che dovrebbero stare zitte! Mi sono tanto rivisto in Alfonso in alcune cose e mi dispiacerebbe che credesse a queste storielle. Che brutta la falsità. Sono sempre rimasto un signore. Non ho mai parlato. Mai risposto a nessuno. Perché non penso a nessuno. É chiaro che in determinate situazioni faceva comodo parlare di me anche inventando e per questo lasciavo correre. Ma quando continuo a vedere che vengono premiate falsitá, ipocrisia e cose non vere. Non mi piace. Parlerò se ci sarà da parlare. Ma come sempre io solo faccia a faccia, perché é giusto cosi”.

Le storie Instagram di Raul su Federica al GF

A dare in qualche modo manforte a questa tesi anche Millie Moi, che con Federica (prima che lei entrasse nella Casa), ha vissuto l’esperienza di Temptation Island. Ma per quanto siano amiche, ha comunque confermato la versione di Raul, come potete leggere dagli screen…

Le storie di Millie su Federica del GF

Insomma, anche se non ha voluto esporsi più di tanto, ha lasciato intendere che qualcosa non torna nel discorso fatto da Federica, per quanto possa volerle bene!

I commenti di Millie su Federica al GF

Instagram Stories di Millie su Federica al GF

Cosa sarebbe successo secondo i gossip…

Ma come mai Raul Dumitras e Mille Moi di Temptation Island hanno fatto queste dichiarazioni? A svelare il mistero di queste Instagram stories pubblicate nelle scorse ore ci ha pensato Deianira Marzano. Secondo quanto riportato sembrerebbe che ci sia qualcosa sotto, non confermato al momento dai diretti interessati, ma che ha sicuramente attirato l’attenzione.

Secondo l’esperta di gossip tutto sarebbe nato a causa di incontri inclusivi e speciali. Ecco cosa ha riportato che che, come detto, al momento non ha trovato alcun tipo di certezza da parte di Federica, ora nella Casa del GF:

“Federica ha avuto una relazione con il cugino di Titti. Nel frattempo, ha conosciuto un amico di Raul Dumitras, con cui è scattata una breve passione, culminata in un bacio. Questo è tutto ciò che sappiamo, senza ulteriori dettagli. Inoltre, Federica ha avuto una storia con Giovanni, il tentatore. Durante un evento a cui partecipava anche Millie, che quindi è a conoscenza di tutta la faccenda con Giordano, Federica ha chiesto che questa storia rimanesse segreta, poiché si era presentata all’evento con Stefano”.

Attendiamo ulteriori sviluppi circa questi gossip emerso al GF! Intanto ha parlato la presunta fidanzata di Stefano...