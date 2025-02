Carlo Conti avrebbe trovato la prima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 a distanza di un anno dall’inizio della kermesse. Ecco a chi ha rivolto il suo invito.

Emanuela Fanelli a Sanremo 2026?

Il Festival è appena terminato con la vittoria di Olly e il suo brano “Balorda nostalgia” ma Carlo Conti potrebbe star già programmando la prossima edizione. Questa sera, infatti, il conduttore è stato ospite di Splendida Cornice di Geppi Cucciari, sua co-conduttrice in una delle serate.

Ad apparire anche Emanuela Fanelli, la quale è apprezzata da tutta l’Italia per la sua ironia sagace. La comica ha domandato a Conti perché non ha scelto lei per accompagnarlo sul palco dell’Ariston:

“Ciao Carlo, è una domanda mia, è un quesito che mi sono posta io ma che in realtà si è posta tutta l’Italia: perché hai chiamato Geppi e non me?“.

Carlo Conti ha affermato che sta già pensando a Sanremo 2026 e non l’ha convocata perché la vuole nella futura edizione: “Adesso ho le varie voci dentro la testa, hai presente FolleMente? Perché con me ti voglio il prossimo anno“. Forse un po’ spaventata, ma in maniera divertita, Emanuela Fanelli ha replicato:

“Ma no ragazzi, era solo una gag. Carlo io stavo ben tranquilla dove stavo, quindi figurati, mi sono prestata ad una gag“.

Nel video qui sopra potete vedere il momento completo. Voi cosa pensereste nel vedere la Fanelli sul palco del Festival di Sanremo 2026? Sareste felici di vederla cogliere questa occasione molto importante per la sua carriera? Ovviamente faceva parte di uno sketch ma chissà che Carlo Conti non ci possa pensare davvero nel prossimo futuro.

Manca ancora tanto tempo e di conseguenza i giochi sono ancora aperti. Non appena ne sapremo di più vi terremo informati con ogni novità del caso.