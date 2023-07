Federico Fashion Style fa delle nuove rivelazioni sulla perdita della casa: “Una ripicca della mia ex”

NEWS

Debora Parigi | 29 Luglio 2023

Le parole di Federico Fashion Style sulla casa che ha perso e sull’ex compagna

Una ventina di giorni fa Federico Fashion Style si è mostrato in lacrime sui social. Il parrucchiere delle star era davvero disperato perché gli era successa una cosa terribile: aveva perso la sua casa. Era infatti stato costretto a lasciarla per la questione legata alla fine della storia con Letizia Porcu e l’affidamento della loro bambina.

E mentre adesso Federico si trova in vacanza con alcuni amici, sul settimanale Nuovo sono uscite alcune dichiarazioni che lui ha rilasciato al magazine. In pratica l’hairstylist ha spiegato meglio cosa è accaduto nel dettaglio e ciò sarebbe legato, secondo le sue parole, a una ripicca dell’ex compagna. Ecco cosa ha detto:

“Devo abbandonare la mia casa. Me l’avevano regalata i miei genitori, dopo averla costruita con tanti sacrifici, quando ho compiuto 18 anni. Il giudice l’ha affidata a mia figlia, ma lei e sua madre non ci andranno mai. È solo una ripicca della mia ex, che si è vista negare l’assegno di mantenimento di 10 mila euro mensili. Che cosa mi ha fatto più male? Il fatto che la mia ex sostenga che sarebbe stata nostra figlia a chiedere la casa. Ma come può una bambina di 6 anni avanzare una simile richiesta? Se a mia figlia servisse davvero casa mia, io andrei anche a vivere in auto!”

Federico Fashion Style, come aveva già fatto nelle scorse settimane quando si era sfogato sui social, ha espresso un pensiero anche nei confronti di tutti i padri che sono nella sua stessa situazione. “Adesso sono vicino migliaia di padri separati che si trovano nella mia stessa situazione e che mi hanno scritto per esprimermi solidarietà”, ha detto al giornale. “Non tutti hanno le mie possibilità economiche e possono permettersi di trovare una nuova dimora”.