Paura per Federico Massaro! L’ex gieffino vittima di una tentata rapina a Milano (VIDEO)

Nicolò Figini | 19 Aprile 2024

Grande Fratello

Ieri sera Federico Massaro ha raccontato di una sua disavventura vissuta a Milano: l’ex gieffino ha rischiato di venire derubato.

Il racconto di Federico Massaro

Di recente Federico Massaro ha risposto a una domanda che alcuni fan del Grande Fratello continuavano a fargli. Ha rivelato qual è il suo rapporto con Vittorio Menozzi e ha chiarito la questione legata alla propria personalità.

Nella notte invece ha raccontato una sua disavventura avvenuta per le strade di Milano poche ore prima. Ha spiegato di aver passato la serata in zona Navigli e mentre stava tornando a casa è stato fermato da due uomini che hanno tentato di rubargli la collana.

Federico Massaro racconta di essere stato vittima di un tentato furto a Milano #gf #GrandeFratello pic.twitter.com/pagwkn5Zhb — disagiotv (@disagio_tv) April 19, 2024

Tuttavia Federico Massaro ha avuto il tempo di reagire e ha fatto scappare i malviventi. La collana purtroppo ha un po’ ceduto e appena tornato a casa ha avuto modo di ripararla. L’ex gieffino ha spiegato al meglio la situazione tramite le sue Stories su Instagram:

“Hanno cercato di derubarmi mentre tornavo a casa. Ero vicino alla Stazione Centrale e arriva uno che mi dice che ho un bello stile. Il suo amico mi strappala collana, ma resta appesa al collo. Lo guardo dopo che me l’ha rotta e gli dico ‘persona sbagliata, ti conviene correre’.

Cominciano a correre come pazzi ed è stata la soddisfazione più grande della mia vita. Una volta mi era capitato di assistere a una scena identica, ma non l’avevano rubata a me. Sono tornato a casa e l’ho aggiustata. Ero triste perché non sapevo sarei riuscito . Mer*e che non siete altro, mamma mia che soddisfazione”.

Per fortuna non è successo niente di grave e Federico Massaro è riuscito a spaventarli e farli scappare via. Da tempo diverse celebrità lamentano quanto sia pericoloso ormai vivere a Milano e tra questi anche Carlotta Ferlito. Speriamo che episodi del genere possano diventare sempre più radi.