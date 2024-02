Federico svela perché ha fatto il GF: “Voglio permettere a mia sorella di diventare mio fratello”

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Febbraio 2024

In confessionale la scorsa settimana Federico Massaro ha svelato il perché ha deciso di fare il GF. Dietro si nasconde una motivazione molto toccante: “Voglio permettere a mia sorella di diventare mio fratello”.

Federico Massaro, perché ha fatto il GF

Durante la puntata del 22 febbraio del Grande Fratello in tanti sono rimasti colpiti da Federico Massaro, il quale ha svelato le vere ragioni della sua partecipazione al reality. Il modello si è messo a nudo, raccontando una parte di sé e della sua vita che ha sempre tenuto riservata. E l’ha fatto dopo la reazione avuta dopo le tante nomination ricevute, quando per sfogarsi si è gettato vestito in piscina.

Alfonso Signorini ha chiamato Federico Massaro in confessionale per fare quattro chiacchiere con lui. Da qui le confidenze del gieffino, che ha rivelato come le sue reazioni derivino da delle situazioni vissute: ha parlato di una famiglia che ha sempre preteso tanto da lui e che ha svolto lavori importanti. Pensiamo al nonno direttore generale di una nota azienda o al padre regista e art director. Ha menzionato anche sua madre, che definisce donna colta.

Federico Massaro ha continuato a dire di non essere un “gigione” come spesso viene apostrofato, ma di avere delle volte aver bisogno di esserlo perché la sua salvezza. Spesso la sua profondità viene scambiata per pesantezza. Entrando nel discorso il gieffino ha aggiunto di aver affrontato tante cose importanti nella sua vita, molte di queste delicate, fino alla confidenza molto privata:

“Abbiamo affrontato delle cose insieme molto forti. Mia mamma ha vissuto delle cose forti, non è stata bene e non voglio entrare troppo nel dettaglio. Sono venuto al Grande Fratello non per una cosa personale, poi per fortuna è andato tutto bene. All’epoca non lo sapevo, ma mio padre si era ammalato di una cosa molto grave e volevo vincere per lui.

E volevo farlo per permettere a mia sorella di diventare completamente mio fratello. Perché è una cosa molto complicata e io arrivo da una famiglia complessa e non superficiale. In quello che faccio e che ho vissuto non c’è niente di superficiale”, ha concluso Federico Massaro con gli occhi visibilmente lucidi.

Quindi dietro la partecipazione di Federico Massaro al Grande Fratello ci sarebbero delle ragioni molto profonde, che hanno commosso i telespettatori.