Dopo settimane di indiscrezioni, oggi finalmente sui social Fedez ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo, intitolato Scelte stupide, che sarà in duetto con Clara. Ecco quando esce la canzone.

Arriva il duetto tra Fedez e Clara

Sono mesi di grande successo questi per Fedez. Solo lo scorso febbraio il rapper è tornato sul palco del Festival di Sanremo e nel corso della kermesse ha presentato il brano Battito, che fin dal primo momento ha convinto tutto il pubblico. L’artista milanese ha così conquistato il quarto posto e da quel momento il singolo ha iniziato a scalare le classifiche, ottenendo diversi riconoscimenti. Nel mentre Federico ha annunciato il suo ritorno live, con due concerti evento che si terranno il prossimo settembre al Forum di Milano.

Nel mentre il cantante sta anche lavorando al suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce nei mesi a venire. Solo negli ultimi giorni tuttavia sui social sono arrivati i primi spoiler di un brano che ha già attirato l’attenzione del web e che sembrerebbe essere dedicato a una donna. In attesa di scoprire cosa accadrà, oggi per tutti i fan è arrivata una grande sorpresa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con un post su Instagram Fedez ha annunciato il suo nuovo singolo, Scelte stupide, che sarà in duetto con Clara. Già da diverse settimane si sta parlando della collaborazione tra i due artisti, che nell’ultimo periodo sono stati spesso avvistati insieme. Adesso dunque arriva l’ufficialità e tra pochi giorni potremmo finalmente ascoltare la canzone. Ma quando esce il brano?

Come ha rivelato Federico stesso, Scelte stupide sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 2 maggio e di certo già in molti attendono con ansia di ascoltare questo pezzo. Ma come ci stupirà stavolta il rapper? Non resta che attendere per scoprirlo.