Fedez paparazzato per le vie di Milano in compagnia di Clara: ecco cosa starebbe accadendo tra i due cantanti

In queste ultime ore Fedez è stato paparazzato per le vie di Milano insieme a Clara. Ma cosa sta accadendo e cosa bolle in pentola tra i due cantanti protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo?

Cosa succede tra Fedez e Clara

Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Battito, Fedez ha ripreso a concentrarsi solo ed esclusivamente sulla sua carriera. Attualmente, come ha annunciato lui stesso, il rapper sta lavorando al suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce prossimamente. Ma non è finita qui. Di recente infatti l’artista milanese ha anche annunciato il suo ritorno live con due date evento che si terranno il prossimo settembre al Forum di Assago. Grande attesa per questi show, durante i quali non mancheranno le emozioni e tantissime sorprese.

In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha riportato il cantante al centro del gossip. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Il settimanale Chi ha paparazzato Federico per le vie di Milano insieme a Clara. Le foto dei due artisti, entrambi reduci da Sanremo, hanno così iniziato a fare il giro del web e i più si sono chiesti cosa stia accadendo tra loro.

Nonostante i più maliziosi abbiano prontamente pensato a un’ipotetica frequentazione, le cose stanno in maniera molto diversa. Fedez e Clara infatti, stando a quanto è trapelato, starebbero lavorando a un singolo insieme che verrà rilasciato nelle prossime settimane su tutte le piattaforme digitali. Il rapper dunque continua a cavalcare l’onda dei tormentoni estivi, dopo il successo delle sue ultime hit, e stavolta sembrerebbe aver scelto di realizzare un duetto proprio la cantante di Febbre.

Attualmente però non è ancora chiaro quando questa canzone vedrà la luce, ma di certo a breve ne sapremo di più in merito.