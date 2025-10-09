Fedez ha annunciato l’uscita del suo primo libro con Mondadori, “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”. Un viaggio in cui ha voluto raccontare la sua verità, gli errori commessi e la rinascita dopo periodi difficili.

Il libro di Fedez

Dopo aver dato comunicazione ai fan di volersi dedicare interamente alla musica e far parlare essa, anziché tutto il resto, Fedez ha annunciato ufficialmente l’uscita del suo primo libro. Pubblicato da Mondadori, prende il titolo di “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”. Un titolo che nasconde un significato profondo e si collega anche al suo recente brano “Battito”, presentato sul palco del Festival di Sanremo 2025, e scritto in uno dei momenti più difficili della sua vita.

La notizia è arrivato direttamente via social, dove Fedez ha voluto condividere il senso più profondo di questo nuovo progetto: un libro che gli ha permesso di passare dalla rima alla prosa, per raccontarsi senza filtri, in modo sincero, diretto e “crudo”, se così si può dire.

“Attraverso la scrittura ho capito che gli errori che non affronti tornano sempre, finché non li cogli davvero.”

Per anni, come spiegato da Fedez, ha preferito rimanere in superficie, correre, evitare, apparire sereno anche quando dentro non lo era. “Fuori va tutto bene. Dentro non lo sai”, ha scritto. Poi, però, ha toccato il fondo: quello che ti costringe a guardarti davvero. “Andare a fondo è annegare, è perdere il respiro. Ma è proprio vero che se non guardi il fondo, il fondo prima o poi ti tira a sé.”

Nel libro, Fedez ci ha tenuto a raccontare un percorso di riorganizzazione interiore, di presa di coscienza. “Rimettere in ordine quello che sembrava caotico è stato come iniziare a respirare per la prima volta sott’acqua”, si legge.

Scrivere senza il “vincolo della rima” è stato liberatorio, ha spiegato Fedez, che ha descritto il suo libro come un contenitore di cadute, errori e verità rimaste troppo a lungo nascoste: “So che quello che farà discutere di più sarà la superficie. E forse, per la prima volta nella mia vita, è proprio la superficie a spaventarmi, e non il fondo.”

Con “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”, Fedez ha quindi invitato i lettori a non fermarsi all’apparenza, ma a scavare dentro sé stessi, dentro il dolore e dentro la verità.