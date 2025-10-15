In occasione del suo 36esimo compleanno Fedez ha festeggiato nella location da sogno di Disneyland Paris. In sua compagnia non poteva mancare di certo la sua attuale fidanzata Giulia Honegger e i figli Leone e Vittoria.

Fedez festeggia 36 anni

Dopo un periodo di riservatezza sui social rispetto al passato, Fedez è tornato a condividere con i fan alcuni momenti della sua vita privata, scegliendo un’occasione speciale: il suo compleanno. Il rapper ha infatti deciso di trascorrere il weekend prima di questo 15 ottobre a Disneyland, circondato dalle persone a lui più care.

Al suo fianco, naturalmente, la fidanzata Giulia Honegger, con la quale sembra esserci un legame sempre più solido. Sui social infatti non manca occasione di condividere scatti insieme. A rendere il tutto ancora più significativo, la presenza dei suoi figli Leone e Vittoria, avuti dal matrimonio con Chiara Ferragni. Un dettaglio che conferma quanto ormai Giulia stia diventando fondamentale nella quotidianità di Fedez.

Le anticipazioni sui festeggiamenti sono arrivate direttamente dai social: nonostante avesse annunciato di voler ridurre la propria presenza online, Fedez ha pubblicato alcune storie e scatti teneri. In uno, lo si vede mentre bacia Giulia davanti al famoso castello della Bella Addormentata. In un’altra foto, si sono intravisti i bambini di spalle, incantati dalla magia del noto parco.

Gli auguri ironici della fidanzata Giulia

Giulia poi in queste ore ha poi voluto festeggiare Fedez con un augurio sui social, postando una foto in bianco e nero della scorsa estate con una didascalia scherzosa: «Auguri pu*****ne», accompagnata da una torta e dei cuori rossi, mostrando il lato più ironico e intimo della loro relazione.

La storia Instagram di Giulia Honegger per Fedez

Un compleanno semplice per il rapper. Questo dimostra come la coppia sembra fare sul serio e questo viaggio a Disneyland lo dimostra.