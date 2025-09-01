Tra poche ore assisteremo alla reunion tra Annalisa e Tananai che tornano a cantare insieme. Ma dove e quando rivedremo i due artisti insieme? Andiamo a scoprirlo.

Annalisa e Tananai di nuovo insieme

Questo è un momento decisamente importante per Annalisa. Poco prima dell’estate infatti la celebre artista ligure ha lanciato il suo nuovo singolo, Maschio, che nel giro di una manciata di ore è diventata una vera hit. Il brano infatti ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico e ha raggiunto un riconoscimento dietro l’altro.

A breve nel mentre la Scarrone stupirà il pubblico con due nuove sorprese: il singolo Piazza San Marco, in collaborazione con Marco Mengoni, e il disco di inediti Ma io sono fuoco, in uscita in autunno. Ma non è finita qui. A novembre l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi tornerà anche in tour nei palasport e toccherà le principali città del nostro paese.

In attesa di scoprire quali emozioni ha in serbo la cantante per i suoi fan, poco fa è arrivata notizia che tra pochissime ore Annalisa si riunirà con Tananai e i due torneranno a cantare insieme. Come sappiamo, solo lo scorso anno gli artisti hanno collaborato nel singolo Storie Brevi, che si è confermato essere il brano più ascoltato dell’estate 2024. Ma quando e dove dunque i cantanti si esibiranno insieme? L’appuntamento è per questa sera all’Arena di Verona.

Proprio presso la storica location si svolgerà il tradizionale Power Hits Estate 2025, il grande show di RTL 102.5 durante il quale verrà premiato il tormentone di questa estate. Ad aprire lo spettacolo saranno proprio la Scarrone e Tananai, che lo scorso anno avevano portato a casa il trofeo con Storie Brevi. I due dunque riproporranno la loro hit, per poi presentare i loro ultimi successi. L’evento andrà in onda in diretta dalle ore 21:00 in radiovisione su RTL 102.5, su Radio Zeta, sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.