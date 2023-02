NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Fedez

Il retroscena su Fedez

Sono ormai ore che non si parla d’altro che di Fedez e Chiara Ferragni e della crisi che, secondo i più, avrebbe colpito la coppia. Come sappiamo infatti sabato sera, durante la finale di Sanremo 2023, il rapper ha baciato Rosa Chemical sul palco, e sembrerebbe che il gesto non sia piaciuto all’imprenditrice digitale. Da un video rubato durante la pubblicità infatti si vede l’influencer riprendere suo marito, che poco dopo è stato inquadrato con gli occhi lucidi. Ma non solo.

Dopo la fine della diretta la coppia ha tenuto una diretta sui social, quando a un tratto proprio la Ferragni ha staccato la chiamata senza salutare Federico. Il cantante intanto è scomparso da Instagram, e da ore non si hanno più sue notizie. L’influencer invece, rientrata a Milano, ha pubblicato un post di ringraziamenti, senza però menzionare il rapper. Adesso come se non bastasse si aggiunge un nuovo tassello, che sembrerebbe alimentare i gossip legati alla presunta crisi dei Ferragnez.

Alcune fonti hanno infatti rivelato a Novella 2000 di aver beccato Fedez da solo a una festa per celebrare la fine del Festival di Sanremo. Grande assente al party proprio Chiara Ferragni, che dopo la diretta sembrerebbe aver deciso di godersi del meritato riposo. Naturalmente precisiamo che ciò non conferma la presunta crisi di cui si sta a lungo discutendo, ma di certo i fan si chiedono cosa stia accadendo tra il rapper e l’imprenditrice digitale.

Al momento tuttavia la coppia non si è ancora mostrata insieme sui social, ma non è da escludere che a breve Chiara e Federico rompano il silenzio per fare chiarezza sulla situazione. Nel mentre nelle prossime settimane su Prime Video vedrà la luce anche la seconda stagione di The Ferragnez La Serie, e senza dubbio i nuovi episodi dello show sono già attesissimi.