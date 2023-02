NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Fedez

Chiara Ferragni non saluta Fedez

In queste ore secondo alcune malelingue del web ci sarebbero state alcune tensioni tra Fedez e Chiara Ferragni. Ma facciamo un recap di quello che è accaduto. Come ben sappiamo ieri sera, in occasione della finale del Festival di Sanremo 2023, l’imprenditrice digitale è tornata all’Ariston nelle vesti di co-conduttrice, dopo il successo della prima puntata. Nel corso della diretta tuttavia è accaduto qualcosa di totalmente imprevedibile, che ha fatto discutere il web e i telespettatori. Rosa Chemical infatti, durante la sua esibizione, ha portato sul palco con sé Federico, baciandolo sulle labbra. Poco dopo però sui social ha iniziato a girare un video rubato da una pausa pubblicitaria, in cui si nota la reazione della Ferragni al bacio. Da quanto si evince dalle immagini, sembrerebbe che Chiara non sia rimasta entusiasta di quanto accaduto sul palco, e pare aver ripreso suo marito.

Come se non bastasse poco dopo il rapper è stato inquadrato in platea con gli occhi lucidi, e a quel punto le malelingue hanno ipotizzato a una presunta lite tra i Ferragnez. Tuttavia le cose non starebbero proprio così. Tra i due infatti non sembrerebbero esserci problemi, nonostante stanotte sia accaduto dell’altro che ha alimentato i pettegolezzi.

Dopo la finale di Sanremo 2023 infatti Fedez ha tenuto una diretta sui social, e a quel punto si è collegato proprio con Chiara Ferragni. A un tratto però l’imprenditrice digitale si è accorta che il cantante era un po’ brillo, cosa confermata anche dallo stesso Federico, e a quel punto ha staccato la chiamata senza salutarlo.

Il video del momento ha naturalmente fatto il giro del web in pochi minuti, e non sono mancati diversi commenti ironici. Nel mentre pare che tra i Ferragnez tutto vada per il meglio e in queste ore l’influencer si sta godendo il meritato successo.