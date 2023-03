NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Marzo 2023

Chiara Ferragni Fedez

Fedez sta per far cadere la torta di compleanno di Leone: l’epica reazione di Chiara Ferragni fa divertire il web

Il divertente filmato postato da Fedez

Poche ore fa, come chi segue i Ferragnez sa bene, il piccolo Leone, primogenito di Fedez e Chiara Ferragni, ha festeggiato il suo quinto compleanno, e per l’occasione non sono mancate delle bellissime dediche da parte della coppia. L’imprenditrice digitale e il cantante hanno infatti postato un dolce filmato interamente dedicato al bambino, al quale hanno aggiunto il seguente messaggio: “Tanti auguri al nostro primo amore, 5 anni di ricordi indimenticabili insieme. Buon compleanno piccolo grande Leo”.

Nel mentre ieri Chiara e Federico hanno organizzato un meraviglioso party per festeggiare i loro figli. Come qualcuno ricorderà infatti il prossimo 23 marzo a compiere gli anni, 2 per la precisione, sarà anche la piccola Vittoria. La Ferragni e Lucia hanno così unito le due ricorrenze per tenere una splendida festa all’insegna delle risate e del divertimento, insieme a tutta la famiglia e agli amichetti dei due bimbi. Tuttavia, come spesso accade in queste occasioni, non è mancata una simpatica gaffe.

Proprio Fedez in queste ore ha condiviso su Instagram alcuni degli scatti più belli della serata, ma a non sfuggire all’occhio attento dei fan è stato un video che in pochi minuti ha fatto il giro del web. Nel filmato vediamo il rapper e l’influencer con in braccio Leone e Vittoria, che si apprestano a spegnere le candeline. A un tratto si nota Federico che stava per far cadere la torta di Leone, che è stata però prontamente salvata. A non passare inosservata è stata l’epica reazione di Chiara Ferragni, che ha fatto divertire gli utenti.

Nel mentre i fan attendono con ansia l’arrivo della seconda stagione di The Ferragnez La Serie. Al momento tuttavia non sappiamo quando i nuovi episodi verranno rilasciati su Prime Video. Senza dubbio però nelle prossime settimane avremo news certe a riguardo.