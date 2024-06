Ferragnez sul punto di non ritorno! La separazione è sempre più vicina

Social

A quanto pare ci siamo! I Ferragnez sono sul punto di non ritorno e la loro separazione pare essere sempre più vicina. Sono emersi i primi rumor e cosa dovrebbe prevedere dunque la fine del loro matrimonio. Le ultime su Chiara Ferragni e Fedez.

Fedez e Chiara Ferragni: separazione vicina

Ore di fuoco per Fedez e Chiara Ferragni. Non si parla che di loro in queste ultime ore. Ma cosa sta succedendo? Dopo le nuove stoccate da parte del rapper al team manager della sua ex moglie e le dichiarazioni sul matrimonio che hanno fatto storcere il naso ai più, torna a far discutere la pratica per la separazione.

Solo ieri se n’è parlato per via dell’indiscrezione lanciata da Fabrizio Corona, secondo cui Chiara Ferragni avrebbe chiesto il divorzio e il presunto mantenimento per 40 mila Euro al mese. Ma nulla di tutto ciò sembra trovare conferme, a quanto pare, come smentito dall’avvocato dell’imprenditrice digitale Daniele Missaglia.

Secondo quanto si legge su Il Messaggero, infatti, Fedez e Chiara Ferragni si avviano verso la separazione consensuale. Non avrebbero alcuna intenzione di scontrarsi in tribunale. Il loro principale interesse sarebbe quello di tutelare e far crescere sereni i propri figli, Leone e Vittoria.

Tra le colonne del giornale si apprende infatti che gli avvocati sia di Fedez che di Chiara Ferragni avrebbero intavolato le prime trattative per arrivare a una separazione consensuale che possa soddisfare ambo le parti e a tutela dei bambini.

Questo porterebbe dunque l’ormai ex coppia non solo di evitare di ritrovarsi l’una contro l’altro in tribunale, ma anche di accordarsi e concludere il tutto in maniera pacifica per il bene dei loro figli e dunque voltare pagina definitivamente. Peraltro Il Messaggero fa sapere che non esisterebbero motivi di scontro, dato che sia Chiara Ferragni che Fedez sono economicamente autosufficienti e i loro figli vedono il padre con regolarità, anche se lui vorrebbe vederli più spesso. La casa coniugale è di proprietà dell’imprenditrice, mentre il rapper ha voltato pagina in un nuovo appartamento.

Insomma si tratta di notizie da prendere con le pinze, ma se così fosse, il tutto dovrebbe concludersi nella maniera più serena possibile da parte di entrambi. Chiara Ferragni e Fedez sarebbero dunque proiettati verso la separazione consensuale!