Vincenzo Chianese | 10 Aprile 2024

Fedez

Ieri sera Fedez è stato ospite a Belve e nel corso della chiacchierata ha rivelato i retroscena della crisi con Chiara Ferragni. In queste ore intanto arriva il messaggio di Adriano Celentano per il rapper.

Adriano Celentano scrive a Fedez

Dopo mesi e mesi di attesa finalmente ieri sera Fedez è arrivato a Belve e nel corso della lunghissima chiacchierata con Francesca Fagnani ha rivelato per la prima volta i retroscena della crisi con Chiara Ferragni. Il rapper così, pur non entrando troppo nei dettagli della separazione, ha spiegato a grandi linee cosa sarebbe accaduto con sua moglie e in merito ha affermato:

“Quando è finito il nostro amore? Non voglio parlarne. Abbiamo passato tanti momenti difficili. Abbiamo passato la mia malattia. Sono stati tre anni molto difficili e purtroppo non abbiamo retto. Dico sempre mia moglie perché lo è legalmente. Ci tengo a dire che comunque vada Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli. E spero che il clima si possa distendere per il bene dei bambini”.

Ma non solo. Fedez ha anche voluto smentire i tradimenti a Chiara Ferragni, per poi lanciare un’inaspettata frecciatina a Fabio Maria Damato, manager di sua moglie. In queste ore intanto sul web non si parla altro che delle dichiarazioni che il rapper ha rilasciato a Belve e poco fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Adriano Celentano infatti ha scritto un messaggio a Federico, facendo sentire la sua vicinanza al rapper e a Chiara in questo difficile momento. Il Molleggiato così ha affermato: “Ciao Fedez! Mi sei piaciuto ieri sera. Sei stato forte. Un abbraccio e un bacio alla tua Chiara”.

Il messaggio di Adriano Celentano per Federico ovviamente sta già facendo il giro del web e in molti, tra cui anche Stefania Orlando, si sono schierati dalla parte del rapper.