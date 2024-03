NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Marzo 2024

Fedez

Sappiamo bene che a seguito della crisi con Chiara Ferragni, Fedez ha lasciato la casa di CityLife. Ma dove vive adesso il rapper? Scopriamolo.

Ecco dove vive Fedez

Sono ormai giorni che sul web e in tv non si parla altro che dei Ferragnez. Sappiamo tutti ormai che attualmente Fedez e Chiara Ferragni stanno vivendo un periodo di profonda crisi e i due sembrerebbero essersi presi una pausa. Il rapper infatti ha deciso di lasciare momentaneamente la casa di CityLife in cui viveva con sua moglie e i suoi figli per trasferirsi altrove. Poche ore fa intanto, a seguito delle numerose indiscrezioni emerse di recente, l’imprenditrice digitale per la prima volta ha confermato la crisi con suo marito. Durante l’intervista con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa la Ferragni ha così affermato:

“Ci sentiamo perché siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che tagliamo i ponti da un momento all’altro. È un momento di crisi, le abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi un po’ più forte ma vediamo, ora non so”.

I fan nel mentre continuano a fare il tifo per i Ferragnez, che a oggi però risultano essere ancora nel pieno della loro crisi. In queste ultime ore intanto è stato rivelato dove vive adesso Fedez dopo aver lasciato la casa di CityLife. Il settimanale Diva e Donna infatti ha annunciato che il cantante è tornato a vivere nel palazzo in cui stava ai tempi in cui era single, in zona Navigli a Milano. A oggi l’appartamento, che si trova al quarto piano di un palazzo in mattoni rossi, risulterebbe essere preso in affitto per tre mesi.

Ci si augura tuttavia che per allora tra i Ferragnez sia tornato il sereno e che Chiara e Federico possano riprendere finalmente la loro vita insieme.