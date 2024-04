Gossip

Vincenzo Chianese | 3 Aprile 2024

Nelle ultime ore a finire al centro del gossip è stato Fedez, che secondo i più maliziosi in questi giorni sarebbe stato in compagnia di una supermodella.

I nuovi gossip su Fedez

Da quando i Ferragnez hanno confermato la crisi se ne stanno dicendo di ogni su Fedez e Chiara Ferragni. Col passare del tempo infatti sono state numerose le indiscrezioni emerse e alcune malelingue del web hanno anche parlato di presunti tradimenti da parte del rapper. Ovviamente le cose non stanno affatto così e lo stesso Federico ha già provveduto a smentire le dicerie. Tra pochi giorni infatti il cantante sarà ospite della seconda puntata di Belve e stando alle anticipazioni emerse (l’intervista è stata già registrata, ndr) il rapper in lacrime avrebbe categoricamente negato i flirt con altre donne.

Nelle ultime ore però qualcosa ha riportato Federico al centro dl gossip e del pettegolezzo. Come abbiamo visto il cantante ha trascorso gli ultimi giorni a Courchevel, in Francia. Secondo qualcuno però il rapper non sarebbe stato solo, ma bensì in compagnia di una supermodella. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo. Tutto è iniziato quando il portale Very Inutil People ha ricevuto alcune segnalazioni in merito a delle storie Instagram postate da Federico e dall’ex Miss Georgia, Nini Gogichaishvili. Nelle immagini in questione si vede chiaramente la foto di un quadro, segno dunque che i due fossero nello stesso museo.

Ovviamente ciò non significa affatto che Fedez e la supermodella fossero insieme, tuttavia il portale ha deciso di indagare a fondo per fare chiarezza sulla situazione. Mentre secondo qualcuno le storie sarebbero di giorni diversi, c’è chi giura che i due fossero insieme. A far insospettire è stato però un post Instagram eliminato dalla Gogichaishvili. Pare infatti che la supermodella avesse pubblicato uno scatto di lei in montagna, successivamente rimosso. Sul feed dell’ex Miss Georgia è poi apparso uno scatto che la vede a Dubai.

Ovviamente a oggi si stratta solo di supposizioni e nulla prova che Federico fosse realmente in compagnia. Attualmente intanto il rapper è partito per Miami insieme ai suoi figli, con i quali trascorrerà un po’ di tempo in relax.