Fedez parla per la prima volta della presunta rissa che lo ha coinvolto (VIDEO)

Social

Andrea Sanna | 7 Giugno 2024

Fedez

In diretta su Twitch Fedez parla per la prima volta della presunta rissa che l’ha coinvolto. Ecco le sue parole

Per la prima volta dopo tanto tempo Fedez parla di una presunta rissa che l’ha coinvolto. Ecco le parole del rapper sulla faccenda, che tanto ha fatto parlare sui social.

Fedez sulla presunta rissa

Se in questi mesi l’attenzione è tutta focalizzata sulla rottura tra Fedez e Chiara Ferragni, così come le presunte pratiche di separazione e richieste da parte dell’influencer (oltre a dichiarazioni vere o presunte sulla faccenda), si è tornati a parlare anche di un pettegolezzo di mesi fa.

LEGGI ANCHE: Un appuntamento con Fedez? Sarah dice ‘no grazie’: “Non si può, è sposato”

Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione che parlava di una presunta rissa con Diego Naska nella quale sarebbe stato coinvolto Fedez. Ma cosa è accaduto davvero e quali sono i motivi che avrebbero portato allo scontro tra i due. Per la prima volta il marito (o ex) di Chiara Ferragni ha deciso di parlarne pubblicamente su Twitch con GrenBaud.

Durante una delle tante ospitate, come mostrato in un video estrapolato dalla live e caricato su TikTok, Fedez ha spiegato cosa è successo:

“Banalmente un amico loro, tale…. non so neanche il nome, ha fatto un post dove diceva che si scop*** mia moglie e che i miei figli dovevano chiamarlo ‘papà’. Diego Naska ha commentato ridendo della cosa. Gli ho chiesto banalmente cosa gli facesse ridere e gli ho chiesto di chiedermi scusa e lui non ha voluto farlo”, ha spiegato il rapper.

Questo dunque sarebbe stato il motivo che pare abbia acceso la miccia tra i due e scatenato dunque il diverbio. Sempre Fedez sulla faccenda ha precisato spiegando che lui può avere qualsiasi tipo di problema con gli altri, ma nel momento in cui vengono tirati in ballo i suoi figli, cambia tutto:

“(…) Io sono fatto così. Poi se uno vuole fare la morale e dire che sono una cattiva e brutta persona, non mi frega un ca**o. Le persone devono sapere che se toccano i miei figli, io perdo il controllo. Poi che piaccia o no la cosa è così. Non sto dicendo che sia giusto e che io sia dalla parte della ragione, semplicemente per me è così”, ha detto Fedez.

Questa dunque la presa di posizione e versione da parte di Fedez, che peraltro pare averla con Diego Naska anche nel momento in cui la sua ex moglie pare abbia iniziato a seguirlo sui social. Altro motivo che avrebbe scatenato il diverbio tra le parti. Vedremo ora se il rapper deciderà di intervenire e replicare a Federico.