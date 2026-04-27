Il rapper di Rozzano ha dato la notizia su Instagram con una dedica speciale: ecco cosa ha detto.

Il successo di ‘Male Necessario‘, il singolo che ha unito Fedez e Marco Masini sul palco del Festival di Sanremo 2026, si traduce in un traguardo concreto: il Disco d’Oro. Un risultato che certifica l’impatto del brano sul pubblico e conferma la forza di una collaborazione capace di attraversare generazioni diverse, unendo sonorità contemporanee e sensibilità cantautorale. A dare notizia di questo premio è stato lo stesso rapper di Rozzano sul suo profilo Instagram dove ha colto l’occasione per fare una dedica speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Fedez, la dedica al cagnolino Maurizio che arriva fino a Giulia Honegger: «Una persona speciale…»

A dare la notizia del Disco d’Oro di ‘Male Necessario‘ è stato lo stesso Fedez che oggi, 27 aprile 2026, ha scelto Instagram per condividere la soddisfazione per questo riconoscimento. Nel suo post, il rapper ha voluto però fare una dedica molto dolce e ironica, usando il cagnolino Maurizio, per citare indirettamente Giulia Honegger: «Male necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo ad una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita. Grazie Maurizio».

Le parole si accompagnano a una carrellata di foto dove Federico Lucia è in compagnia dell’imprenditrice: momenti di vita quotidiana, vacanze, coccole e abbracci, i due cani della famiglia (Maurizio e Silvio) che giocano, e qualche scatto del pancione appena accennato di Honegger. Le immagini, oltre al traguardo musicale, celebrano, quindi, la ritrovata serenità del cantante, che con la fidanzata sta vivendo una nuova fase della vita e sta per diventare padre per la terza volta dopo la nascita di Leone e Vittoria, i due figli avuti insieme a Chiara Ferragni.

Sul fronte musicale, infine, Male Necessario si conferma con questo premio, non solo una hit di successo, ma anche un brano che accompagna una fase significativa nel percorso del suo interprete. Il sodalizio con Masini, artista da sempre attento ai temi emotivi e introspettivi, sembra aver trovato terreno fertile proprio in questa dimensione più personale, e il Disco d’Oro rappresenta un punto d’arrivo, ma anche una fotografia di un momento preciso: quello in cui la musica si intreccia con la vita, trasformando un successo commerciale in qualcosa di più profondo e duraturo.