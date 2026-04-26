Il caso Bova ha attirato l’attenzione mediatica, coinvolgendo in prima persona Martina Ceretti, la modella a cui l’attore ha inviato i famosi audio diffusi da Fabrizio Corona. Che fine ha fatto la donna? A quanto pare la modella avrebbe deciso di trovare un modo per allontanarsi dal clamore mediatico.

Chi è e che fine ha fatto Martina Ceretti: tutto sulla modella coinvolta nel “caso Bova”

Martina Ceretti è la modella a cui Raoul Bova mandava gli audio diffusi da Fabrizio Corona e con la quale, secondo il re dei paparazzi, l’attore avrebbe tradito Rocio Munoz Morales. La ragazza ha 23 anni ed è originaria di Roma, anche se vive a Milano per via del lavoro da modella. Ha studiato recitazione e ha partecipato a un video musicale di Eros Ramazzotti. Su Instagram, dove avrebbe conosciuto Raoul Bova, ha un profilo molto attivo. In passato pare abbia avuto anche un flirt con Stefano De Martino, per poi iniziare a sentirsi con l’attore, prima di incontrarsi in un hotel a Milano.

Proprio dopo l’incontro, Bova avrebbe inviato un audio a Ceretti, in cui sembrava decisamente preso. “Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti” sono state le parole scelte dall’attore. La giovane, dopo lo scandalo, si è difesa su Instagram, spiegando che Corona l’avrebbe descritta in modo diverso da quello che è in realtà.

Martina Ceretti, l’addio ai social: l’impatto della vicenda

Dopo che è scoppiato lo scandalo, la modella ha deciso di dire addio ai social, cercando di far perdere le sue tracce. Anche l’amico Federico Monzino, al centro dello scandalo per la vendita delle chat tra l’attore e Martina Ceretti, ha ammesso che la giovane si è allontanata e sta cercando di rimanere nell’ombra. La 23enne avrebbe anche cambiato numero, per allontanarsi il più possibile dal “caso Bova” e da tutto quello che è accaduto in seguito.

La decisione di vendere le chat a Corona si è ritorta contro la modella, che è stata praticamente obbligata ad allontanare l’attenzione su di lei. La vicenda ha avuto un forte impatto sulla ragazza, per questo ha deciso di allontanarsi fin da subito dal caos mediatico che è scoppiato. Martina Ceretti lavorava come modella ed era conosciuta nell’ambiente. In tanti parlano di un tentativo di ottenere maggiore visibilità, ma dal momento che è entrata nel “caso Bova” le conseguenze per lei sono state tutt’altro che positive.