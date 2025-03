In queste ore a scagliarsi contro i Ferragnez è stato Marracash. A replicare al rapper è stata così la mamma di Fedez, che poco dopo però ha deciso di cancellare la storia.

La storia della mamma di Fedez

Nelle ultime ore a scagliarsi duramente contro Fedez e Chiara Ferragni è stato Marracash. Il rapper, nel corso del suo nuovo podcast Fuori dalla Bolla, ha infatti speso durissime parole per l’ex coppia social più celebre e famosa di sempre, e ha così affermato: “Al di là della truffa vera e monetaria, i panettoni, i bambini… la truffa lì era la storia d’amore. La vera truffa, che poi era alla base di tutto quel meccanismo, è vendere. Io trovo quella cosa lì criminale. Vendere ai ragazzi un concetto d’amore che non esiste o che comunque è molto più sfaccettato, molto più complesso, molto più difficile. La gente dovrebbe impararlo anche per non avere delle aspettative altissime”.

Le dichiarazioni di Marracash non sono ovviamente passate inosservate e in queste ore hanno fatto il giro del web. Attualmente però né Federico né Chiara hanno deciso di intervenire per replicare a queste forti affermazioni e non è chiaro se nelle prossime ore decideranno di dire la loro. A non rimanere in silenzio tuttavia è stata Annamaria Berrinzaghi.

La mamma di Fedez infatti, con una storia postata sui social, sembrerebbe aver deciso di replicare a Marracash e lanciando una frecciata ha dichiarato: “Giudicare quando non si conoscono le vicende. Per questo ci sono già i famosi giornalisti o giornalai. Ma forse nessuno avrebbe ripreso l’intervista?”. Poco dopo però la Berrinzaghi ha deciso di tornare sui suoi passi e ha cancellato il post, che tuttavia nel mentre aveva già attirato l’attenzione degli utenti.

Federico e Chiara intanto attualmente non sembrerebbero essere intenzionati a replicare e potrebbero dunque lasciarsi scivolare tutto addosso.