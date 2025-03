Ieri sera Javier Martinez, ex concorrente del Grande Fratello, ha aperto una diretta su Instagram durante la quale ha anche smentito le voci di un litigio con Alfonso D’Apice.

Javier smentisce le voci secondo cui ha litigato con Alfonso

Nella serata di ieri, Javier, uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha approfittato di una diretta Instagram per smentire le voci che circolavano su una presunta lite con Alfonso, suo ex compagno di avventura.

Le speculazioni erano emerse nei giorni precedenti, quando Amedeo Venza, noto esperto di gossip, aveva rivelato sui social di aver sentito parlare di uno scontro telefonico molto acceso tra i due.

Venza aveva anche fatto riferimento a segnali sospetti sui social, segui messi e segui tolti su Instagram, che avevano alimentato le voci di un possibile conflitto tra i due amici.

Amedeo Venza Instagram

Tuttavia, nella diretta di ieri sera, Javier ha voluto chiarire pubblicamente la situazione, mettendo fine a ogni rumor.

Con il suo classico tono calmo e deciso, ha smentito tutte le voci: “Io non ho mai litigato con Alfonso. Anzi, appena sono uscito dallo studio ci siamo abbracciati e gli ho detto ‘ti voglio bene’, e lui ha risposto ‘anche io’“.

Javier ha poi continuato: “Poi chiariremo alcune cose, ma ci vogliamo bene. Non abbiamo mai litigato. Mai un battibecco. Ragazzi, non c’è odio e non ce lo mettete. Va tutto bene con Alfonso e non vedo l’ora di vederlo domenica o lunedì“.

Dato il legame complicato che entrambi hanno con le rispettive fidanzate, Helena e Chiara, ancora nella casa del GF, ci potrebbero essere alcune questioni da discutere, ma ciò non implica che ci sia un problema tra lui e Alfonso.

Con queste dichiarazioni, Javier ha dunque messo a tacere le voci di una rottura e ribadito che tra i due non c’è alcun problema. Il chiarimento arriva come una risposta diretta alle speculazioni circolate sui social, mostrando che, nonostante le possibili incomprensioni, il loro rapporto resta positivo.